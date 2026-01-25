Secciones
DeportesFútbol

El pastor del gol: "Maravilla" Martínez anunció su nuevo camino religioso

El goleador de Racing dio un paso trascendental en su vida personal al ser ungido como pastor en su congregación de Campana. Entre redes y templos, el delantero busca expandir su fe más allá de las canchas.

FE. Maravilla Martínez siempre tiene a Dios presente y ahora dio un nuevo paso en su vida religiosa. FE. "Maravilla" Martínez siempre tiene a Dios presente y ahora dio un nuevo paso en su vida religiosa.
Hace 2 Hs

Adrián "Maravilla" Martínez, una de las figuras indiscutidas del Racing de Gustavo Costas, decidió formalizar su compromiso con la fe cristiana. En una emotiva ceremonia en la Comunidad Cristiana de Campana, el atacante recibió la bendición del consejo pastoral para iniciar su labor como pastor, un rol que desempeñará junto a su tío, Marcelo Falcón.

El vínculo de Martínez con la religión no es nuevo ni superficial. Su historia de redención es conocida en el ambiente del fútbol: fue bautizado por el pastor Juan Carlos Chevriau hace más de una década, mientras se encontraba privado de su libertad. Desde aquel momento, el goleador asegura que su vida cambió radicalmente.

"Uno no elige el llamado, sino que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Por más que uno le quiera esquivar o correr, Dios te termina llevando al propósito que tiene para tu vida", expresó el delantero durante su presentación.

A pesar de que su carrera profesional en la Academia continúa vigente, el delantero ya ha definido la hoja de ruta para su labor ministerial a través de un plan integral que contempla, como eje principal, la construcción de un templo en su propio predio para congregar a los fieles de su comunidad. 

Esta misión, que refuerza el componente familiar de su vocación, será llevada adelante en conjunto con su tío Marcelo, consolidando un proyecto que se apoya en una sólida trayectoria de diez años dedicados a la predicación. 

Esta experiencia, que se originó en pequeñas reuniones hogareñas y se expandió luego a nivel internacional, tiene como propósito último el servicio, la ayuda social y el pastoreo, con la intención firme de proyectar un testimonio positivo hacia la sociedad a través del compromiso religioso.

A sus 33 años, "Maravilla" atraviesa un presente deportivo brillante. Sin embargo, para él, el éxito en el fútbol es secundario frente a lo que considera su verdadera "regla de vida". El delantero cerró su mensaje afirmando que, si logra alcanzar a una sola persona con su prédica, todo el esfuerzo habrá valido la pena.

Temas Buenos AiresRacing ClubAdrián Martínez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia
1

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
2

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia
3

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
4

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: No está postrado en cama”
5

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados
6

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Más Noticias
Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: No está postrado en cama”

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

Comentarios