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El regreso soñado de Lautaro Martínez en Italia: volvió a jugar en Inter, fue titular y metió dos goles

El delantero argentino reapareció tras una distensión en el sóleo y fue figura en el 5-2 del Inter sobre Roma.

El regreso soñado de Lautaro Martínez en Italia: volvió a jugar en Inter, fue titular y metió dos goles
05 Abril 2026

Resumen de nota

  • Lautaro Martínez regresó como titular en el Inter este domingo en el Giuseppe Meazza, anotando dos goles ante Roma tras recuperarse de una lesión muscular en el sóleo.
  • Tras perderse la doble fecha FIFA por una distensión, el delantero reapareció en el triunfo 5-2. Inter recupera a su figura luego de sumar solo dos triunfos en siete presentaciones.
  • La actuación del 'Toro' consolida al Inter en la pelea por la Serie A y garantiza su lugar como referente para Lionel Scaloni en la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.
Resumen generado con IA

Después de perderse la última doble fecha FIFA con la selección argentina por una distensión en el sóleo, Lautaro Martínez reapareció con todo en Inter. El delantero volvió a ser titular ante Roma y necesitó apenas un minuto para volver a dejar su huella en la red, en una tarde que terminó siendo ideal para su regreso.

La primera escena fuerte del partido llegó enseguida. Tras un centro de Marcus Thuram, Lautaro anticipó a todos dentro del área y sacó un remate potente que superó al arquero para abrir el marcador en el Giuseppe Meazza. Fue una vuelta con impacto inmediato para el atacante, que no jugaba desde la lesión sufrida en febrero.

Ya en el segundo tiempo, el “Toro” completó su gran tarde con otro gol. Esta vez aprovechó un contraataque, quedó mano a mano con Mile Svilar y definió con clase para estirar la diferencia. Inter terminó imponiéndose 5-2 y recuperó a uno de sus futbolistas más determinantes en un momento clave de la temporada.

La ausencia del ex Racing se había hecho sentir. Sin él, el equipo de Milán había mostrado cierta irregularidad, con apenas dos triunfos en siete presentaciones. Por eso, su regreso no solo tuvo valor por el doblete, sino también por lo que representa para un equipo que quiere sostenerse en lo más alto de la Serie A.

Un regreso que también ilusiona a la Selección

Si no aparece ningún contratiempo, Lautaro llegará al Mundial 2026 como una fija para Lionel Scaloni. En la misma jornada también volvió a sumar minutos Matías Soulé, otro argentino que regresó tras una lesión. Pero el gran foco estuvo en el capitán del Inter, que volvió a escena con dos goles y con la sensación de haber dejado atrás uno de los tramos más incómodos de su temporada.

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