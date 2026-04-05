El regreso soñado de Lautaro Martínez en Italia: volvió a jugar en Inter, fue titular y metió dos goles

Un regreso que también ilusiona a la Selección

Si no aparece ningún contratiempo, Lautaro llegará al Mundial 2026 como una fija para Lionel Scaloni. En la misma jornada también volvió a sumar minutos Matías Soulé, otro argentino que regresó tras una lesión. Pero el gran foco estuvo en el capitán del Inter, que volvió a escena con dos goles y con la sensación de haber dejado atrás uno de los tramos más incómodos de su temporada.