Pascua: qué se celebra hoy y cuál es el significado de los huevos de chocolate

Resumen de nota
- Millones de personas celebran hoy el Domingo de Pascua globalmente para conmemorar la resurrección de Jesucristo, hito que finaliza la Semana Santa con rituales de fe y tradición.
- La fecha integra ritos religiosos con la entrega de huevos de chocolate, evolución de antiguos símbolos de fertilidad que hoy protagonizan encuentros familiares y juegos infantiles.
- La festividad mantiene su peso como pilar del cristianismo y fenómeno cultural, promoviendo valores de renovación espiritual y cohesión social que trascienden el ámbito religioso.
Cada año, millones de personas celebran la Pascua con rituales que combinan fe, historia y tradición. Aunque muchos la asocian con reuniones familiares y la clásica búsqueda de huevos de chocolate, su significado va mucho más allá y remite a uno de los momentos centrales del cristianismo.
El Domingo de Pascua conmemora la resurrección de Jesucristo, un hecho clave dentro de la tradición cristiana que simboliza la vida, la renovación y la esperanza. Con el paso del tiempo, esta celebración incorporó costumbres populares, entre ellas la de regalar huevos de chocolate, un símbolo que también remite al renacimiento y la fertilidad.
Qué se celebra en el Domingo de Pascua
La Pascua conmemora la resurrección de Jesucristo, ocurrida —según la tradición cristiana— al tercer día de su crucifixión. Este hecho es considerado el pilar fundamental de la fe cristiana, ya que simboliza la victoria de la vida sobre la muerte y la esperanza de la salvación.
La celebración marca el final de la Semana Santa, un período que recuerda los últimos días de Jesús, desde su entrada a Jerusalén hasta su crucifixión. En este contexto, el Domingo de Pascua representa un momento de alegría y renovación espiritual para los creyentes, quienes lo viven como un tiempo de reflexión, fe y nuevos comienzos.
Por qué se regalan huevos de chocolate en Pascua
Más allá del significado religioso, la Pascua también incorpora tradiciones populares que se transmitieron a lo largo del tiempo. Una de las más extendidas es la de regalar huevos, originalmente reales y decorados, como símbolo de vida, fertilidad y renacimiento.
Con el paso de los años, esta costumbre evolucionó hasta transformarse en los actuales huevos de chocolate, especialmente populares entre los más chicos. En muchos países, además, se sumó la figura del “conejo de Pascua”, que es el encargado de esconderlos para que sean encontrados en juegos familiares.
Así, la Pascua combina dos dimensiones: por un lado, una celebración profundamente religiosa que conmemora la resurrección de Jesucristo; por otro, una tradición cultural que convirtió al huevo de chocolate en uno de los símbolos más reconocidos de esta fecha.