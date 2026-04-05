Volver a la Luna para avanzar como humanidad

Pero la relevancia del programa no se agota en su dimensión simbólica. La exploración espacial ha sido, históricamente, un motor de innovación tecnológica con impacto directo en la vida cotidiana. Desde avances en telecomunicaciones hasta mejoras en materiales, medicina y energía, lo que se desarrolla para sobrevivir en el espacio termina transformando la vida en la Tierra. Artemis, con su ambición de establecer una presencia sostenida en la Luna y preparar el camino hacia Marte, promete acelerar esa dinámica. La pregunta entonces no es si vale la pena invertir en estos proyectos, sino cuánto de nuestro futuro depende de ellos.