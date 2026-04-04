Santoral del 4 de abril: quiénes son los santos que se celebran hoy

Entre los principales nombres de la jornada se destaca San Isidoro de Sevilla, uno de los grandes sabios de la Edad Media. Nacido en el siglo VI, fue arzobispo de Sevilla y es considerado Doctor de la Iglesia por su enorme aporte intelectual, especialmente por su obra “Etimologías”, una de las enciclopedias más importantes de su tiempo. También se recuerda a San Benito el Negro, conocido por su humildad y vida austera, y a San Gaetano Catanoso, quien dedicó su vida al servicio pastoral y a la devoción del Santo Rostro.