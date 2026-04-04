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Santoral del 4 de abril: quiénes son los santos que se celebran hoy
Santoral del 4 de abril: quiénes son los santos que se celebran hoy
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • La Iglesia católica conmemora este 4 de abril a San Isidoro de Sevilla y otros santos para honrar su legado espiritual y aportes intelectuales a la fe en todo el mundo.
  • San Isidoro, Doctor de la Iglesia, destacó por su obra 'Etimologías'. La jornada incluye a figuras como San Benito el Negro y San Gaetano Catanoso, referentes de servicio y humildad.
  • Estas celebraciones preservan la tradición cristiana e invitan a los fieles a reflexionar sobre la solidaridad y la entrega, manteniendo vigentes valores históricos en la actualidad.
Resumen generado con IA

Cada 4 de abril, la Iglesia católica conmemora a distintas figuras que dejaron huella por su fe, su compromiso religioso y su legado espiritual. El santoral reúne a mártires, obispos y fundadores que, a lo largo de la historia, fueron reconocidos por su testimonio y dedicación al cristianismo.

Entre los principales nombres de la jornada se destaca San Isidoro de Sevilla, uno de los grandes sabios de la Edad Media. Nacido en el siglo VI, fue arzobispo de Sevilla y es considerado Doctor de la Iglesia por su enorme aporte intelectual, especialmente por su obra “Etimologías”, una de las enciclopedias más importantes de su tiempo. También se recuerda a San Benito el Negro, conocido por su humildad y vida austera, y a San Gaetano Catanoso, quien dedicó su vida al servicio pastoral y a la devoción del Santo Rostro.

El santoral del día se completa con otras figuras como Santa Irene de Tesalónica y San Platón de Constantinopla, cuyos testimonios de fe siguen siendo recordados por la tradición católica. Como cada jornada, estas conmemoraciones invitan a los fieles a reflexionar sobre los valores de la fe, la entrega y la solidaridad.

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