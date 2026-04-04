Especialistas de la Eeaoc disertaron en la Jornada de Cultivos de Granos Invernales

Desde la sección Agrometeorología se analizó el contexto climático de cara al inicio de la campaña. A partir de los datos relevados por la red de estaciones meteorológicas automáticas de la Eeaoc, se destacó que, si bien las lluvias mostraron variabilidad entre localidades, la situación hídrica general resulta más favorable que en la campaña anterior. Las precipitaciones registradas permitieron una recarga rápida e intensa del perfil del suelo, alcanzando niveles de humedad cercanos al máximo entre febrero y marzo, según los balances hídricos teóricos. Este escenario representa una condición inicial muy positiva para el desarrollo de los cultivos invernales, ya que asegura una adecuada disponibilidad de agua en etapas de implantación y desarrollo de los cultivos.