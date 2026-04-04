Especialistas de la Eeaoc disertaron en la Jornada de Cultivos de Granos Invernales

Resumen de nota
- Especialistas de la Eeaoc analizaron la campaña de granos invernales 2026 en la Facultad de Agronomía de Tucumán para optimizar la planificación productiva y la rentabilidad.
- El análisis destacó condiciones hídricas favorables y una calidad de semilla de garbanzo superior al promedio histórico, junto a estrategias de manejo para el control de malezas.
- Los ensayos de nuevas variedades genéticas TUC prometen altos rendimientos comerciales. Se prevén acuerdos con el sector privado para expandir la producción al norte de Córdoba.
Durante la Jornada de Cultivos de Granos Invernales realizada en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de Tucumán, especialistas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) analizaron aspectos clave para la planificación de la campaña 2026, incluyendo condiciones climáticas, manejo agronómico, genética, sanidad y rentabilidad. Los aportes de las distintas secciones del programa Granos permitieron construir una visión integral del escenario productivo para esta próxima campaña.
Desde la sección Agrometeorología se analizó el contexto climático de cara al inicio de la campaña. A partir de los datos relevados por la red de estaciones meteorológicas automáticas de la Eeaoc, se destacó que, si bien las lluvias mostraron variabilidad entre localidades, la situación hídrica general resulta más favorable que en la campaña anterior. Las precipitaciones registradas permitieron una recarga rápida e intensa del perfil del suelo, alcanzando niveles de humedad cercanos al máximo entre febrero y marzo, según los balances hídricos teóricos. Este escenario representa una condición inicial muy positiva para el desarrollo de los cultivos invernales, ya que asegura una adecuada disponibilidad de agua en etapas de implantación y desarrollo de los cultivos.
En relación con el manejo de malezas, Sebastián Sabaté e Ignacio Defagot, de la sección Manejo de Malezas, dieron recomendaciones de cara a la próxima campaña. Se destacó el rol del trigo como cultivo estratégico dentro de las rotaciones, para reducir la carga de malezas crucíferas, mediante el uso de herbicidas posemergentes. Asimismo, se presentaron resultados de ensayos, incluyendo controles específicos para malezas problemáticas como Plagyobothrys.
En el caso del garbanzo, se consideró como un cultivo de baja competitividad y lento crecimiento inicial que demanda el uso de herbicidas residuales durante su ventana crítica de 40 a 60 días, mostrando cuales activos tiene más capacidad de activarse de acuerdo a las precipitaciones en la campaña. Además, advirtió de la sensibilidad del cultivo a aplicaciones posemergentes, la cual se agrava ante heladas o estrés hídrico, remarcándose la importancia de iniciar barbechos tempranos para conservar el agua útil del perfil.
Para el cultivo de colza, se presentaron resultados de ensayos que permitieron identificar herbicidas pre-emergentes con buena selectividad, entre los que se destacaron la trifluralina, el clomazone y el picloram. En contraste, los herbicidas pertenecientes a la familia ALS mostraron mayor agresividad sobre el cultivo. En aplicaciones post-emergentes, se señaló al clopiralid como una alternativa selectiva para el control de malezas de hoja ancha, aunque se indicó la necesidad de continuar evaluando otras opciones.
Cynthia Prado, del Laboratorio de Semillas presentó un diagnóstico alentador respecto a la calidad de semilla de garbanzo disponible para la próxima campaña. Los análisis realizados mostraron niveles de calidad fisiológica elevados, con un poder germinativo promedio del 85%, valor superior al promedio de las últimas diez campañas. Este aspecto resulta fundamental, ya que la calidad de la semilla es determinante para lograr una correcta implantación del cultivo, por lo que se recomendó realizar análisis previos a la siembra para ajustar la densidad y prevenir posibles problemas en la emergencia.
Clara Espeche, responsable del proyecto Legumbres Secas, presentó los resultados de las actividades desarrolladas en el programa de mejoramiento genético del cultivo de garbanzo, así como de los ensayos vinculados al manejo agronómico. En este marco, se analizaron variedades promisorias (TUC 335, TUC 1024, TUC 1034 y TUC Nº7) y variedades inscriptas por la EEAOC (TUC 403, TUC 464 y TUC 475).
Durante la campaña 2025, se realizaron Ensayos Comparativos Regionales (ECR) en Puesto de Uncos (Burruyacú, Tucumán) y San Lorenzo (Rosario de la Frontera, Salta). En ambas localidades las condiciones fueron favorables y permitieron una adecuada expresión del potencial de los materiales. En Puesto de Uncos, las variedades TUC 335 y TUC 464 se destacaron por sus altos rendimientos y buen calibre de grano, superando al testigo Norteño, mientras que TUC 1024 y TUC 1034 mostraron buen comportamiento, con rendimientos intermedios y estabilidad. En San Lorenzo, los resultados fueron consistentes, destacándose nuevamente TUC 335 y TUC 464 por su desempeño, combinando buen rendimiento con altos porcentajes de calibre comercial (≥ 9 mm), y resaltó además el comportamiento de TUC 403 en esta localidad.
Espeche destacó que, desde 2024 se viene evaluando el comportamiento de estos materiales en distintos ambientes del norte de la provincia de Córdoba, en articulación con empresas privadas, con el objetivo de avanzar en futuros acuerdos de multiplicación y comercialización. Durante la campaña 2025 se observó un buen comportamiento productivo de TUC 335, TUC Nº7, TUC 403 y TUC 464, superando a los testigos comerciales representados por Norteño, Kiara y Felipe en algunas localidades. En cuanto al porcentaje de calibre 9 mm, la Ing. Espeche indicó que las variedades TUC 1034 (36%) y TUC 1024 (33%) superaron a Norteño y Felipe, mientras que TUC Nº7 (20%), TUC 335 (15%) y TUC 464 (15%) presentaron valores inferiores a los testigos.