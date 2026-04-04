Luego de 11 años, Tan Biónica vuelve hoy a Tucumán

Resumen de nota
- Tan Biónica se presentará en el club Central Córdoba de Tucumán como parte de su gira El Regreso, ofreciendo un recorrido por sus grandes éxitos y nuevas composiciones.
- Tras sus exitosos recitales en el estadio de Vélez, el espectáculo combina momentos acústicos e íntimos de Chano con la energía de los hits que marcaron la carrera de la banda.
- Este show consolida el retorno definitivo del grupo a los escenarios nacionales, generando una alta expectativa en el norte argentino tras años de ausencia de la formación.
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Después de 11 años, Tan Biónica volverá a tocar en Tucumán. La cita será este sábado en el club Central Córdoba, en el marco de la gira El Regreso. Con ese tour, la banda empezará a recorrer el interior del país tras haber retomado la actividad en 2023, luego de siete años sin presentaciones conjuntas.
La expectativa no es menor: el último show del grupo en la provincia fue el 18 de octubre de 2014. Desde entonces, las canciones siguieron circulando, pero el vínculo en vivo quedó suspendido. En ese contexto, lo que se verá este sábado no es solo un recital, sino una escena atravesada por el paso de los años.
Repertorio
El formato del espectáculo, por lo visto en los primeros tres shows de la gira en el estadio de Vélez entre el viernes y ayer, combina presente y pasado en un recorrido de aproximadamente dos horas.
El repertorio no se limita al último disco. Conviven canciones de “El Encuentro” con los clásicos de “Obsesionario” y “Canciones del Huracán”, además de algunas rarezas para los no tan fanáticos (como “Perdida” o “Nací en la Primavera”) que funcionan como lujitos para quienes siguen a la banda desde antes de su popularidad consolidada alrededor de 2013.
En ese balance hay una diferencia notoria: las canciones nuevas son, por ahora, las menos coreadas. De hecho, Chano tantea la recepción del público y mide cuánto circulan esas letras. Ayer, antes de tocar “El alma en el camino”, lanzó una advertencia que funciona como una especie de declaración de principios: “Quisimos hacer algo raro con esta canción. Es una canción para que la entiendan recién dentro de ocho años. Si quieren no aplaudan”.
A llorar
Más allá de la lista de temas, el recital tiene un tono marcadamente emocional. Hay momentos en los que Chano interrumpe la lógica del show para abrirse y compartir pequeñas historias detrás de las canciones. En algunos tramos queda al borde del llanto.
En uno de los shows en Vélez, el cantante sintetizó esa dimensión introspectiva con una frase que resignifica buena parte de su obra: “Una de las formas de mi autoengaño es que yo a casi todas mis canciones las hice en femenino cuando en realidad las hice para hablarme a mí”.
También hay decisiones musicales que refuerzan ese clima. Algunas canciones aparecen en formato acústico —como “Arruinarse” y “Loca”—, lo que las vuelve más íntimas y resignifica momentos que el público ya escuchó cientos de veces.
Invitados
En los shows de Vélez, las frutillas del postre fueron las participaciones especiales. Andrés Calamaro subió al escenario para cantar “Mil Días”, tema en el que también participa en el último disco de la banda, y sumó además una versión de “Flaca” que funcionó como una especie de yapa: un cruce que conecta el universo de Tan Biónica con una dimensión más tradicional del rock argentino. Nicki Nicole también forma parte del nuevo álbum con “Boquitas Pintadas”, canción que interpretó junto a la banda en uno de los momentos más celebrados.
Si bien es muy probable que estos cruces no se repitan en la gira por el interior, en Tucumán podría tener un peso especial la interpretación de “Lunita de Tucumán”, del disco Canciones del Huracán, si es que la banda elige tocarla.
Juego en equipo
El show también exhibe una dinámica más repartida entre sus integrantes. Bambi, bajista y compositor, asume momentos de protagonismo vocal y escénico para interpretar canciones como “Mil Días”. Diega, el baterista, suma pasajes con impronta electrónica y el guitarrista Sebi tiene momentos de lucimiento instrumental en soledad. Esa distribución ayuda a que el recital no quede concentrado exclusivamente en la figura de Chano y refuerza la idea de banda.
En Buenos Aires, el despliegue técnico fue uno de los puntos más altos: pantallas, diseño de luces y efectos visuales de gran escala. La incógnita es cuánto de esa estructura podrá replicarse en la gira por el interior. Aun así, el corazón del show no está en la producción, sino en el vínculo con el público.
En los shows porteños no predominaron los adolescentes que seguían a la banda en su primera etapa. Convivieron jóvenes que crecieron con esas canciones, parejas y también madres y padres que asisten con sus hijos. Ese rasgo intergeneracional ayuda a entender por qué el fenómeno excede la nostalgia.
Más que una simple gira, este tramo de la carrera de Tan Biónica parece funcionar como una forma de darle continuidad a una historia que había quedado en pausa. En Tucumán, ese reencuentro suma una capa adicional: el tiempo. Once años después, la banda vuelve a un público distinto, pero con canciones que siguen operando como una memoria compartida.
La búsqueda no es nueva. Ya en 2014, cuando la banda atravesaba su pico de popularidad, Chano definía el núcleo de sus canciones en una entrevista con LA GACETA: “Hablamos de las cosas más sencillas de la vida, que son las que nos interesan”. Más de una década después, el amor, la nostalgia y los vínculos siguen funcionando como columna vertebral del repertorio.
El sábado, desde las 22, la historia volverá a tocarse en vivo.
Accesos y restricciones: lo que no se puede llevar
Las puertas del estadio Central Córdoba se abrirán a las 18, mientras que el recital de Tan Biónica está previsto a partir de las 22 y se extenderá hasta pasada la medianoche. Quienes asistan al campo general deberán ingresar por las puertas ubicadas sobre calle Bolívar al 1.310 y 1.380, mientras que el campo VIP tendrá entradas por San Luis 750 y por avenida Alem 790. En los ingresos habrá controles: no se permitirá entrar con armas, pirotecnia, alimentos, bebidas -ni siquiera mates-, cámaras, drones, tablets, mochilas, paraguas ni sillas. Dentro del predio habrá puestos de comida y de bebida, de hidratación (para recargar agua), baños, servicio médico y un stand de merchandising oficial de la banda. En caso de lluvia, se recomienda al público que consulte los canales oficiales del club. El predio cuenta con salidas de emergencia señalizadas y es conveniente ubicar la más próxima al ingresar. En el sitio oficial feverup.com todavía quedan entradas dispinibles, pero sólo en campo vip, con un costo de $120.000 más cargo de servicio. Así se confirma que el espectáculo es una de las citas musicales más convocantes del año en la provincia, aunque todavía esté empezando.