Luego de 11 años, Tan Biónica vuelve hoy a Tucumán

Accesos y restricciones: lo que no se puede llevar

Las puertas del estadio Central Córdoba se abrirán a las 18, mientras que el recital de Tan Biónica está previsto a partir de las 22 y se extenderá hasta pasada la medianoche. Quienes asistan al campo general deberán ingresar por las puertas ubicadas sobre calle Bolívar al 1.310 y 1.380, mientras que el campo VIP tendrá entradas por San Luis 750 y por avenida Alem 790. En los ingresos habrá controles: no se permitirá entrar con armas, pirotecnia, alimentos, bebidas -ni siquiera mates-, cámaras, drones, tablets, mochilas, paraguas ni sillas. Dentro del predio habrá puestos de comida y de bebida, de hidratación (para recargar agua), baños, servicio médico y un stand de merchandising oficial de la banda. En caso de lluvia, se recomienda al público que consulte los canales oficiales del club. El predio cuenta con salidas de emergencia señalizadas y es conveniente ubicar la más próxima al ingresar. En el sitio oficial feverup.com todavía quedan entradas dispinibles, pero sólo en campo vip, con un costo de $120.000 más cargo de servicio. Así se confirma que el espectáculo es una de las citas musicales más convocantes del año en la provincia, aunque todavía esté empezando.



