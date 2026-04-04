El duro descargo de Burlando tras el accidente de Barby Franco: "Asesino en estado de larva"

Tras el episodio, solo el conductor del Corolla sufrió una lesión leve en la mano derecha y fue asistido en el lugar por una ambulancia. En tanto, Barby Franco, su hija y Alderete no presentaron heridas de gravedad y recibieron atención en el sitio. Más tarde, la influencer confirmó en sus redes sociales que se encontraba en buen estado y que daría detalles de lo sucedido.