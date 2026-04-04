El duro descargo de Burlando tras el accidente de Barby Franco: "Asesino en estado de larva"

Resumen de nota
- Fernando Burlando criticó duramente a un conductor de 82 años que provocó un choque en cadena el viernes en la Ruta 3, Cañuelas, donde viajaban Barby Franco y su hija Sara.
- Una camioneta a contramano forzó la frenada del Tesla de Franco, causando un impacto de otros dos autos. El responsable huyó, pero fue identificado y localizado en Lezama.
- Burlando calificó al infractor de 'asesino' y reclamó sanciones más duras por inseguridad vial. El caso reaviva el debate sobre los controles y la responsabilidad al volante.
El accidente que protagonizaron Barby Franco y su hija Sara en la ruta 3 volvió a poner en foco la problemática de la inseguridad vial y generó un fuerte descargo de Fernando Burlando, quien cargó con dureza contra el conductor que habría provocado el choque.
El hecho ocurrió en la tarde del viernes, a la altura del kilómetro 69, en la zona de Cañuelas. Según el parte del comando de patrullas, Franco manejaba un Tesla modelo Cyberbeast en dirección a San Miguel del Monte, acompañada por su hija de tres años y por Miriam Alderete, de 53.
En ese contexto, una camioneta Mitsubishi L200 se cruzó en contramano de manera repentina y luego abandonó la escena. Ante esa maniobra, la conductora realizó una frenada de emergencia, pero fue impactada desde atrás por otros dos vehículos, lo que derivó en un choque en cadena.
El primero en colisionar fue un Ford Maverick, conducido por un hombre de 47 años. Detrás, un Toyota Corolla, manejado por un conductor de 75 años, también embistió al vehículo de la influencer.
Imágenes captadas por el sistema del Tesla de Franco registraron la secuencia del incidente y la maniobra inesperada de la camioneta que desencadenó el siniestro.
Tras el episodio, solo el conductor del Corolla sufrió una lesión leve en la mano derecha y fue asistido en el lugar por una ambulancia. En tanto, Barby Franco, su hija y Alderete no presentaron heridas de gravedad y recibieron atención en el sitio. Más tarde, la influencer confirmó en sus redes sociales que se encontraba en buen estado y que daría detalles de lo sucedido.
El conductor señalado como responsable fue identificado por las autoridades. Se trata de un hombre de 82 años, identificado como R.P., quien manejaba la Mitsubishi L200 roja. Según la información de la Unidad Fiscal de Instrucción 2 del Departamento Judicial de La Plata, tras abandonar el vehículo en un campo de su propiedad en el barrio San Esteban, en Cañuelas, se trasladó a Santa Teresita en un Ford Focus blanco.
Ese dato fue aportado por su hija, una psicóloga de 40 años. El automóvil fue localizado posteriormente en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 144, en Lezama, donde el sospechoso fue encontrado junto a familiares. La fiscalía ordenó su identificación formal y el traslado de la camioneta a la comisaría de Cañuelas para avanzar con las actuaciones.
A raíz del hecho, Fernando Burlando difundió en redes sociales los videos registrados por el Tesla y expresó su indignación. “Asesino en estado larvario. La inseguridad tiene muchas formas, tiene diferentes caras y diversas maneras de golpear con fuerza de tragedia”, escribió.
En su publicación, el abogado insistió en la necesidad de endurecer las sanciones para este tipo de conductas y cuestionó la falta de controles. “Un arma con forma de volante que puede destrozar familias”, advirtió. Incluso, en otro tramo de su descargo, lanzó un exabrupto que reflejó su enojo por lo ocurrido.