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Una camioneta de frente y un choque en cadena: así fue la colisión de Barby Franco con su imponente Tesla

La modelo iba de camino a San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, cuando una camioneta se cruzó de frente.

Barby Franco chocó su imponente Tesla Cyberbeast. Barby Franco chocó su imponente Tesla Cyberbeast. (Imágenes: Clarín)
Por Luisina Acosta 04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Barby Franco y su hija resultaron ilesas en un choque múltiple en la Ruta 3, Cañuelas, provocado por una camioneta que se cruzó de carril frente a su Tesla el viernes por la tarde.
  • Ante la maniobra prohibida de un conductor de 85 años, la modelo frenó bruscamente. Esto generó impactos sucesivos de una Ford Maverick y un Toyota Corolla, dejando un herido leve.
  • El responsable huyó del lugar pero fue detenido en Lezama. El caso pone el foco en la seguridad vial y los controles a conductores mayores en arterias de alta velocidad en el país.
Resumen generado con IA

Mientras viajaba a visitar el campo de su esposo Fernando Burlando, Barby Franco chocó su imponente Tesla Cyberbeast en la Ruta Nacional 3 de camino a San Miguel del Monte. En el rodado se encontraban además su hija de 3 años y una mujer de 33 años. La modelo se vio obligada a frenar abruptamente, generando un choque en serie que por fortuna no registró heridos graves.

Ayer, la influencer conducía por la mencionada arteria vial cuando, en el kilómetro 69 a la altura de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, un vehículo Mitsubishi L2000 cruzó de frente la autovía en sentido contrario al flujo del tránsito. Ante el riesgo de una colisión, Franco debió reducir drásticamente la velocidad de 100 km/h a tan solo 34 km/h, lo que no dio margen de maniobra al resto de autos que iban detrás.

Los detalles del impacto múltiple

La importante reducción de ritmo del Tesla hizo que por detrás chocara una Ford Maverick, seguida de un Toyota Corolla, generando un impacto en cadena. No se registraron más heridos que en el último auto, donde el conductor resultó lastimado en su mano y fue asistido.

El conductor de la unidad que causó el siniestro se identificó como Roberto Paglioli, un hombre de 85 años. Este no tenía dominio colocado en su camioneta. El sospechoso escapó del lugar y abandonó el vehículo en un campo de la zona de Cañuelas. Según informaron desde Clarín, se fue en un Ford Focus a Santa Teresita, que fue localizado en el kilómetro 144 de la carretera 2, a la altura de Lezama. El hombre fue detenido y trasladado a la comisaría 1ra de Cañuelas.

El estado de los involucrados

En el video publicado por @viaszeta puede verse a la pick-up roja cruzar de frente hacia el imponente vehículo de la influencer. En otra publicación de la misma cuenta, el Tesla parece no tener ningún golpe, al menos en la parte delantera, que fue la fotografiada. En cambio, el paragolpes del Corolla quedó completamente destrozado tras chocar con la camioneta Ford.

Franco, que viajaba con su hija de 3 años y Miriam Alderete de 33, atinó a hacer un comentario breve en sus redes sociales. Una historia de Instagram avisa: "¡Hola! Estamos bien. ¡Mañana les cuento todo! Fue un día complicado". En la Maverick viajaban Hernán Salvi (47) y Romina Moledous (48), quienes salieron ilesos.

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