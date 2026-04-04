Una camioneta de frente y un choque en cadena: así fue la colisión de Barby Franco con su imponente Tesla

El conductor de la unidad que causó el siniestro se identificó como Roberto Paglioli, un hombre de 85 años. Este no tenía dominio colocado en su camioneta. El sospechoso escapó del lugar y abandonó el vehículo en un campo de la zona de Cañuelas. Según informaron desde Clarín, se fue en un Ford Focus a Santa Teresita, que fue localizado en el kilómetro 144 de la carretera 2, a la altura de Lezama. El hombre fue detenido y trasladado a la comisaría 1ra de Cañuelas.