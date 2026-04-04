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San Martín: quién es el delantero que llegaría para suplir a Lautaro Ovando

Tras la grave lesión que sacudió los planes de Andrés Yllana, la CD se movió rápido para cerrar a un refuerzo en el ataque. Se trata de una de las grandes promesas de un club de Primera que busca rodaje y podría sumarse al plantel en las próximas horas.

REFUERZO DE URGENCIA. San Martín tendría avanzada la negociación por Cayetano Bolzán, delantero de Gimnasia de 19 años. REFUERZO DE URGENCIA. San Martín tendría avanzada la negociación por Cayetano Bolzán, delantero de Gimnasia de 19 años.
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • San Martín de Tucumán negocia el fichaje de Cayetano Bolzán, juvenil de Gimnasia LP, para reemplazar al lesionado Lautaro Ovando en el plantel dirigido por Andrés Yllana.
  • Ante la rotura de ligamentos de Ovando, la CD busca un préstamo sin cargo por el delantero de 19 años, quien viene de destacar en la reserva platense con 10 goles el último año.
  • Bolzán busca rodaje en la ofensiva del "Santo" ante la falta de minutos en Primera. Su llegada aportará movilidad al frente de ataque y se definiría en las próximas horas.
Resumen generado con IA

La rotura de ligamentos cruzados de Lautaro Ovando generó conmoción en el mundo San Martín. No sólo por la gravedad de la lesión en sí, sino porque su ausencia representa una pérdida significativa para el ataque "Santo". Ante este escenario, la comisión directiva puso manos a la obra y estaría muy cerca de cerrar a su reemplazo.

Cayetano Bolzán sería el elegido por la dirigencia para reforzar la ofensiva. El delantero de 19 años, juvenil de la cantera de Gimnasia y Esgrima La Plata, llegaría a préstamo sin cargo ni opción de compra hasta diciembre, aunque el acuerdo incluiría una cláusula de repesca a favor del "Lobo" para el mes de junio.

Desde Bolívar y Pellegrini aseguran que las negociaciones están avanzadas y que resta pulir detalles contractuales con el jugador. La CD confía en que la operación se concrete en las próximas horas para que el atacante se sume de inmediato a las órdenes de Andrés Yllana.

Bolzán aparece como una alternativa interesante por su polifuncionalidad: si bien se desempeña como centrodelantero, tiene la movilidad necesaria para soltarse por todo el frente de ataque. En el club platense es considerado una de las grandes promesas; a comienzos de este 2026 firmó su primer contrato profesional y comenzó a trabajar de forma permanente con el plantel superior.

Sus estadísticas respaldan el interés del "Santo". Durante 2025, cerró una gran campaña en la Reserva de Gimnasia con 10 goles en 28 partidos, y en este arranque de año ya facturó por duplicado en apenas tres encuentros. Además, recientemente hizo su debut oficial en Primera División, un paso que confirmó su proyección, aunque la superpoblación de delanteros en el equipo platense le abriría la puerta para buscar rodaje y protagonismo en Tucumán.

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