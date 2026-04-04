San Martín: quién es el delantero que llegaría para suplir a Lautaro Ovando

Sus estadísticas respaldan el interés del "Santo". Durante 2025, cerró una gran campaña en la Reserva de Gimnasia con 10 goles en 28 partidos, y en este arranque de año ya facturó por duplicado en apenas tres encuentros. Además, recientemente hizo su debut oficial en Primera División, un paso que confirmó su proyección, aunque la superpoblación de delanteros en el equipo platense le abriría la puerta para buscar rodaje y protagonismo en Tucumán.