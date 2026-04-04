Racing de Estrasburgo se unió por Panichelli: homenaje, gol y victoria ante Niza

Ya en el partido, el homenaje continuó de una manera simbólica pero significativa: todos los jugadores lucieron en el pecho el logo que identifica al máximo goleador de la liga francesa, un reconocimiento que actualmente le pertenece a Panichelli gracias a sus 16 tantos en la temporada. Como si fuera poco, el club también anunció que el atacante fue elegido como el mejor jugador del mes de marzo.