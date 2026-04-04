Racing de Estrasburgo se unió por Panichelli: homenaje, gol y victoria ante Niza

Resumen de nota
- El Racing de Estrasburgo venció 3-1 al Niza en Francia y homenajeó al argentino Joaquín Panichelli tras su rotura de ligamentos sufrida con la Selección esta semana.
- Los jugadores usaron remeras especiales y Julio Enciso dedicó su gol al '9', actual goleador de la Ligue 1 con 16 tantos y premiado como el mejor jugador del mes de marzo.
- El gesto refuerza la cohesión del plantel ante la baja de su máxima figura. El club busca mantener su nivel competitivo mientras el atacante inicia una larga recuperación.
La lesión de Joaquín Panichelli sacudió al Racing de Estrasburgo, pero también fortaleció el espíritu de un plantel que decidió acompañarlo con gestos cargados de emoción. El delantero argentino, que sufrió la rotura de ligamentos cruzados durante una práctica con la Selección, fue el gran protagonista de una jornada especial en el Stade de la Meinau, donde su equipo venció 3-1 al Niza.
Desde la entrada en calor, el mensaje fue claro. Los futbolistas del conjunto alsaciano salieron al campo con remeras blancas con la inscripción “¡Fuerza Pani!” y la silueta del goleador celebrando un tanto. Un gesto colectivo que marcó el tono de lo que vendría después.
Ya en el partido, el homenaje continuó de una manera simbólica pero significativa: todos los jugadores lucieron en el pecho el logo que identifica al máximo goleador de la liga francesa, un reconocimiento que actualmente le pertenece a Panichelli gracias a sus 16 tantos en la temporada. Como si fuera poco, el club también anunció que el atacante fue elegido como el mejor jugador del mes de marzo.
Dentro del campo, el equipo respondió con fútbol y carácter. El Estrasburgo se impuso 3-1 y uno de los momentos más destacados llegó con el segundo gol, convertido por Julio Enciso. El paraguayo, tras una gran jugada individual en la que eludió al arquero, celebró mostrando la camiseta número 9 de Panichelli al revés, en una clara señal de apoyo a su compañero.
Más allá del resultado, la imagen que quedó fue la de un equipo unido en torno a su figura. Panichelli, desde afuera de la cancha, recibió cada uno de los gestos y no tardó en agradecerlos a través de sus redes sociales, evidenciando el fuerte vínculo que construyó con el grupo.
En medio de la adversidad, el Racing de Estrasburgo encontró una manera de acompañar a su goleador y demostrar que, incluso en los momentos más duros, el fútbol también puede ser un espacio de contención y cercanía.