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Escándalo en Real Madrid: denuncian un error médico en la lesión de Mbappé

Desde Francia aseguran que el club analizó la rodilla equivocada del delantero, lo que habría agravado su problema físico. El episodio habría derivado en cambios en el staff médico.

Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid. Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid.
Hace 1 Hs

El Real Madrid quedó en el centro de una fuerte polémica tras una denuncia que sacude al mundo del fútbol europeo. Desde Francia, distintos reportes aseguran que el cuerpo médico del club cometió un error insólito en el diagnóstico de la lesión de Kylian Mbappé, lo que habría complicado su recuperación.

Según reveló el periodista Daniel Riolo, de RMC Sports, el problema se originó en una confusión clave: los médicos del “Merengue” habrían analizado la rodilla derecha del delantero cuando la lesión real estaba en la izquierda. Un fallo que, de confirmarse, expone una falla grave en los procedimientos del club.

Las consecuencias no habrían sido menores. El diagnóstico erróneo habría provocado un retraso en el tratamiento adecuado, lo que llevó a Mbappé a buscar una segunda opinión en Francia para entender con precisión el origen de su molestia y encarar una recuperación correcta.

El impacto del episodio habría sido tan fuerte que, siempre según las versiones surgidas desde el país galo, el Real Madrid decidió realizar una profunda reestructuración en su cuerpo médico. La supuesta “purga” se da en un contexto donde el club ya venía acumulando críticas por la cantidad de lesiones en su plantel.

El propio Mbappé, sin entrar en polémicas directas, dejó entrever la importancia de haber encontrado un diagnóstico certero. “Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100%. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan”, explicó.

Además, reconoció que la incertidumbre fue parte del proceso. “Era algo que me molestaba y quería saber exactamente lo que tenía. Me hice muchos análisis, no sabía por qué me dolía… Saberlo es una primera etapa para curarse”, agregó.

Sin embargo, también apuntó contra las versiones que circularon en torno a su lesión. “Se han dicho cosas que no eran verdad, pero así es la vida de un atleta de alto nivel”, sostuvo.

Ya con el problema encaminado tras el tratamiento en Francia, el objetivo de Mbappé es claro: recuperar su mejor versión en el tramo final de la temporada con el Real Madrid y llegar en plenitud al próximo Mundial con la selección francesa.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y pone bajo la lupa a uno de los clubes más poderosos del mundo, en un tema tan sensible como la salud de sus futbolistas.

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