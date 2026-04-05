Ganar masa muscular después de los 40: cuánto peso tenés que levantar en tus rutina, según la ciencia

Mantener una vida activa y saludable después de los 40 años requiere más que solo voluntad, sino de una estrategia clara en el gimnasio. A medida que se atraviesa la mediana edad, así como cambios entre los que se incluyen la menopausia, el entrenamiento de fuerza se vuelve el aliado número uno para proteger los huesos, el corazón y, sobre todo, la autonomía personal. Pero hay una cuestión fundamental: los kilogramos que indican tus mancuernas.