Ganar masa muscular después de los 40: cuánto peso tenés que levantar en tus rutina, según la ciencia

Resumen de nota
- Expertos recomiendan que adultos mayores de 40 años levanten cargas pesadas para combatir la pérdida de masa muscular y proteger su salud ósea y metabólica en el gimnasio.
- Ante la caída de estrógeno y densidad ósea, la Dra. Amy Shah sugiere usar pesos que causen fatiga entre la cuarta y sexta repetición, superando el estancamiento de cargas livianas.
- Este cambio de hábito reduce un 30% el riesgo de enfermedades cardíacas y asegura la autonomía funcional a largo plazo, transformando el entrenamiento en un seguro de vida integral.
Mantener una vida activa y saludable después de los 40 años requiere más que solo voluntad, sino de una estrategia clara en el gimnasio. A medida que se atraviesa la mediana edad, así como cambios entre los que se incluyen la menopausia, el entrenamiento de fuerza se vuelve el aliado número uno para proteger los huesos, el corazón y, sobre todo, la autonomía personal. Pero hay una cuestión fundamental: los kilogramos que indican tus mancuernas.
Existe un error común entre algunas mujeres que asisten al gimnasio: quedarse estancada en cargas livianas por temor o falta de información. En un artículo publicado en el medio Today.com, los expertos analizaron por qué existe un momento en que hay que animarse a levantar un poco más de peso para transformar la salud a largo plazo.
El adiós a las pesas livianas
La transición hacia la menopausia trae consigo una disminución natural del estrógeno, lo que impacta directamente en la densidad ósea y la masa muscular. En este contexto, la doctora Amy Shah, médica y nutricionista, es tajante sobre el enfoque que debemos tomar en el entrenamiento de fuerza.
"Las pesas pequeñas no son para la mediana edad", afirmó la experta, haciendo hincapié en que, para obtener resultados metabólicos y hormonales reales, el cuerpo necesita un estímulo mayor. Según Shah, el peso que elijamos debería ser "más pesado de lo que pensás".
La ciencia detrás del músculo
No se trata solo de estética. Entre los 30 y 35 años, nuestra masa muscular comienza a declinar de forma progresiva. Si no intervenimos, este proceso puede derivar en una pérdida de independencia, dificultades para caminar o un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Levantar peso ayuda a combatir este deterioro de forma directa.
Las investigaciones demuestran que quienes realizan entrenamiento de fuerza tienen un 30% menos de probabilidades de morir por enfermedades cardíacas. Además, este hábito mejora la función cognitiva y la salud mental, factores clave para transitar la madurez con plenitud y bienestar emocional.
Cómo identificar el peso adecuado
Para quienes no saben por dónde empezar, la clave está en la fatiga muscular. La especialista recomienda entrenar fuerza tres veces por semana, enfocándose en movimientos controlados y lentos. La señal de que estás usando la carga correcta es simple: deberías sentir que el músculo llega a su límite cerca de la cuarta o quinta repetición.
"Deberías sentir realmente el ardor y la fatiga en la cuarta o quinta repetición", explica. Si podés realizar diez o doce repeticiones sin esfuerzo, es probable que sea momento de aumentar la carga. El objetivo es realizar entre 4 y 6 repeticiones por serie, asegurándote de que las últimas cuesten realmente completarse.
Un seguro para el futuro
Incorporar este hábito no solo nos hace más fuertes hoy, sino que construye una reserva para el mañana. El entrenamiento con cargas pesadas promueve la salud funcional, esa que nos permite levantarnos de una silla sin ayuda o cargar las bolsas del supermercado sin riesgo de lesiones.
Recordá siempre consultar con un profesional antes de realizar cambios drásticos en tu rutina. Empezar de a poco, con la técnica correcta, es el primer paso para descubrir que la madurez es el momento ideal para desafiar los propios límites y ganar vitalidad.