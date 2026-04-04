Un túnel entre provincias: el ambicioso proyecto que buscaría unir el país bajo el agua

Muchos desconocen que para llegar a la provincia de Tierra del Fuego se debe transitar por otra nación. El trayecto terrestre se ve interrumpido por el Estrecho de Magallanes, un brazo de mar que, si bien tiene una extensión total de 570 kilómetros, en su punto de cruce más frecuente apenas alcanza los 5 kilómetros de ancho. Los autos deben desviarse hasta el territorio limítrofe, donde el mayor recorrido se hace por rutas chilenas, lo que incluye un viaje en ferry por este canal. Toda esta logística desestima a muchos viajeros y también encarece el traslado en la región austral. Pero un ambicioso proyecto busca superar esos inconvenientes.