Quién es Leandro Massaccesi, el abogado que Pettovello echó en Capital Humano

Resumen de nota
- La ministra Sandra Pettovello echó este viernes a Leandro Massaccesi de la jefatura de Gabinete de Capital Humano tras conocerse que recibió un crédito millonario del Banco Nación.
- El abogado, hijo de un exgobernador y cercano a Pichetto, obtuvo un préstamo de $420 millones. Su remoción se da en el marco de denuncias por créditos otorgados a varios funcionarios.
- Esta baja refleja la presión sobre el Ejecutivo ante el escándalo de los créditos del Banco Nación y busca mitigar el costo político de las revelaciones en la opinión pública.
Leandro Massaccesi fue removido este viernes 4 de abril de su puesto como jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano por Sandra Pettovello, una decisión de la titular del área habría tomado luego de ver que el ahora exfuncionario estaba entre los nombres del elenco oficialista que accedieron a créditos supermillonarios del Banco Nación. El principio del fin, según las versiones que corren por el Mnisterio, serían los $420 millones que Massaccesi logró que le prestara el Banco Nación, tema en el que forma parte de larga lista de funcionarios y diputados libertarios y ha generado amplia polémica.
El exjefe de Gabinete de Capital Humano es abogado e hijo de Horacio Massaccesi, histórico gobernador de Río Negro y candidato presidencial de la UCR en 1995.
Antes de ingresar al ministerio de Pettovello, el ahora exfuncionario desempeñó durante casi tres años un cargo en la Auditoría General de la Nación (AGN), donde llegó de la mano de Miguel Ángel Pichetto.
La entrada de Massaccesi al Ministerio de Capital Humano ocurrió en agosto de 2024, cuando se enfrentaban la ministra y el asesor presidencial Santiago Caputo, quien trataba de lograr mayor influencia en esta área tras la renuncia de Fernando Szeresesky, hombre de confianza de Pettovello. El nombramiento de Massaccesi tardó más de lo esperado por las demoras en conseguir una licencia en el cargo que tenía en la Auditoría General de la Nación.
Anteriormente, había sido concejal en Viedma, capital de Río Negro, desde diciembre de 2015 hasta comienzos de octubre de 2019; luego asumió el puesto de Secretario de Gobierno de la administración de Mario Francioni, quien debió hacerse cargo de la intendencia tras el fallecimiento de José Luis Foulkes.
Los créditos del Banco Nación
Funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas recibieron créditos hipotecarios del Banco Nación según información de la Central de Deudores del Banco Central que se conocieron este 1 de abril. De acuerdo a estos datos, entre los créditos más altos otorgados están los que obtuvieron Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía por montos equivalentes a 350 mil dólares cada uno.
Entre los beneficiarios también están mencionados el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un préstamo equivalente a 276 mil dólares; Emiliano Mongilardi, miembro del directorio de YPF, con un crédito por más de 200 mil dólares; y Juan Pablo Carreira, funcionario relacionado a la comunicación oficial, con 77 mil dólares aproximadamente.