Quién es Leandro Massaccesi, el abogado que Pettovello echó en Capital Humano

Leandro Massaccesi fue removido este viernes 4 de abril de su puesto como jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano por Sandra Pettovello, una decisión de la titular del área habría tomado luego de ver que el ahora exfuncionario estaba entre los nombres del elenco oficialista que accedieron a créditos supermillonarios del Banco Nación. El principio del fin, según las versiones que corren por el Mnisterio, serían los $420 millones que Massaccesi logró que le prestara el Banco Nación, tema en el que forma parte de larga lista de funcionarios y diputados libertarios y ha generado amplia polémica.