Tan Biónica vuelve a Tucumán: dónde toca, a qué hora abren las puertas y qué pasa si llueve

Resumen de nota
- Tan Biónica se presentará este sábado en el club Central Córdoba de Tucumán a las 22:00, marcando su regreso a la provincia tras una década en el marco de la gira El Regreso.
- Las puertas abrirán a las 18:00 con accesos diferenciados. El show durará dos horas e incluirá un asistente de IA para resolver dudas logísticas y protocolos ante posibles lluvias.
- Este reencuentro consolida la vigencia de la banda en el país e introduce herramientas tecnológicas para optimizar la experiencia y seguridad de los asistentes en eventos masivos.
Tan Biónica regresa a Tucumán con un show que promete ser mucho más que un recital: un reencuentro cargado de memoria, emoción y canciones que marcaron a toda una generación. La cita será este sábado en el club Central Córdoba, en el marco de la gira “El Regreso”.
El espectáculo comenzará a las 22, pero las puertas del estadio se abrirán desde las 18, por lo que se recomienda asistir con anticipación para evitar demoras en los accesos.
Dónde toca y cómo ingresar
El recital tendrá lugar en el estadio de Central Córdoba. Los accesos estarán diferenciados según el tipo de entrada:
Campo general: Bolívar 1310 o Bolívar 1380 (lado norte del predio)
Campo VIP: San Luis 750 (lado oeste) o avenida Alem 790 (lado este)
Cada sector tiene su ingreso asignado y habrá controles estrictos. No se permitirá entrar con alimentos, bebidas (incluido el mate), mochilas, paraguas, cámaras, drones, pirotecnia ni sillas.
Dentro del predio habrá puestos de comida, bebida, agua gratuita para hidratación, baños, asistencia médica y merchandising oficial.
Qué pasa si llueve
El evento es al aire libre. En caso de lluvia, la decisión sobre una eventual suspensión quedará en manos de la producción, que informará a través de los canales oficiales. Se recomienda seguir esas vías y, al ingresar, ubicar las salidas de emergencia señalizadas.
Un show atravesado por la emoción
El regreso de la banda liderada por Chano Moreno Charpentier no es un recital más. Llega después de más de una década sin presentarse en la provincia y tras un largo parate que se extendió hasta 2023.
El show, de aproximadamente dos horas, propone un recorrido que cruza distintas etapas del grupo: desde los clásicos de “Obsesionario” y “Canciones del Huracán” hasta los temas más recientes de “El Encuentro”. También hay versiones acústicas y momentos íntimos donde el cantante comparte historias personales detrás de sus letras.
En los primeros shows de la gira, Chano dejó ver su costado más vulnerable, con intervenciones cargadas de emoción que resignifican muchas de sus canciones.
Una experiencia asistida por inteligencia artificial
Como novedad, el recital en Tucumán incorporará el “Agente Biónico Evolucionado”, un asistente basado en inteligencia artificial diseñado para mejorar la experiencia del público en tiempo real.
El sistema permitirá resolver dudas frecuentes de manera inmediata: desde horarios (puertas a las 18, show a las 22, duración estimada de 2 horas 20 minutos) hasta información sobre entradas, accesos, objetos permitidos y servicios dentro del predio.
A diferencia de los canales tradicionales —como redes sociales o líneas telefónicas, que suelen saturarse— este agente ofrece respuestas instantáneas y personalizadas. Está entrenado con información completa del evento, incluyendo protocolos de seguridad, evacuación y logística.
También podrá guiar a los asistentes según su ubicación dentro del estadio, indicar por dónde ingresar según el tipo de entrada y responder consultas como “¿puedo llevar esto?” antes de salir de casa, evitando inconvenientes en los accesos.
Cómo llegar y cómo volver
Uno de los puntos clave será la logística de salida. El show finalizará alrededor de las 00.20, en un contexto donde el transporte público reduce su frecuencia.
El asistente de IA informará sobre opciones como taxis, remises, aplicaciones de transporte y colectivos, además de advertir sobre posibles cortes de calles. La recomendación es planificar el regreso con anticipación.