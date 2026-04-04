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Bussi propone terminar con el “ocio carcelario”

Insta a crear un régimen de formación.

Ricardo Bussi (sentado) Ricardo Bussi (sentado)
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Ricardo Bussi (FR) presentó un proyecto de ley en Tucumán para eliminar el ocio carcelario mediante un régimen obligatorio de formación y trabajo para los detenidos.
  • La iniciativa impone tareas de higiene sin pago y trabajo productivo remunerado; los fondos se repartirán entre víctimas (40%), gastos del sistema (30%) y ahorros para el interno.
  • La propuesta busca que los infractores asuman responsabilidades económicas. De aprobarse, marcaría un cambio profundo en el sistema penitenciario y la reparación del daño social.
Resumen generado con IA

El legislador Ricardo Bussi (FR) presentó un proyecto de ley con el objetivo de terminar con el “ocio carcelario” en Tucumán. Para ello propone un Régimen de Formación Socio-Laboral y Cargas de Convivencia Penitenciaria. Dispone la obligatoriedad de realizar tareas de mantenimiento, higiene y servicios internos, entendidas como cargas de convivencia propias de la vida en comunidad, sin derecho a remuneración. ￼

Asimismo, impulsa el desarrollo de trabajo productivo dentro del sistema penitenciario, mediante talleres y convenios con terceros, con el objetivo de generar formación laboral y valor económico. 

Reparación del daño

El proyecto establece que los ingresos generados serán distribuidos, priorizando la reparación del daño: 40% para las víctimas del delito, 30% para cubrir gastos del sistema penitenciario y 30% como fondo de reserva para el interno al recuperar su libertad. 

“Este proyecto busca terminar con una injusticia que la sociedad ya no tolera. No puede ser que quienes cumplen la ley sostengan con sus impuestos a quienes la violaron sin exigirles ningún tipo de responsabilidad”, dijo Bussi.

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