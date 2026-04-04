Bussi propone terminar con el “ocio carcelario”

El legislador Ricardo Bussi (FR) presentó un proyecto de ley con el objetivo de terminar con el “ocio carcelario” en Tucumán. Para ello propone un Régimen de Formación Socio-Laboral y Cargas de Convivencia Penitenciaria. Dispone la obligatoriedad de realizar tareas de mantenimiento, higiene y servicios internos, entendidas como cargas de convivencia propias de la vida en comunidad, sin derecho a remuneración. ￼