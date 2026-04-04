El desafío de pensar la ciudad del futuro

Huelga decir lo que ha cambiado el mundo en estas últimas tres décadas. Los saltos tecnológicos fueron fenomenales. Cuando se elaboró el ahora viejo CPU, por ejemplo, no existían los celulares inteligentes (smartphones), surgidos una década más tarde, ni tampoco las redes sociales actuales. El planeta era aún más analógico que digital. No había “home banking” ni trámites virtuales y la velocidad de transmisión de datos de internet era 1.000 veces más lenta y restaba más de una década para la llegada de la fibra óptica. La movilidad urbana era sustancialmente diferente, no había vehículos eléctricos ni híbridos, las motos aún no habían abarrotado las calles y rutas de Tucumán y faltaban 20 años para que llegaran a la provincia las aplicaciones de viajes como Uber, Cabify o DiDi. En los 90 los countries y barrios privados aún eran incipientes y en el área central de la capital (las cuatro avenidas) había un 40% menos de edificios de altura.