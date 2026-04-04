Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Resumen de nota
- Tucumán presenta hoy una diversa agenda cultural con shows de la boyband Manek, festivales folclóricos en San Pedro de Colalao y milongas, impulsando el entretenimiento regional.
- Los eventos incluyen el debut discográfico de Manek, la 48° Fiesta Nacional de la Nuez y tributos a Soda Stéreo, combinando propuestas modernas con tradiciones gauchas en el interior.
- La variada oferta posiciona a Tucumán como un polo cultural clave, fomentando el turismo y la visibilidad de talentos emergentes en géneros que van del pop urbano al folclore.
Manek: pop en la Gesta Cultural
Baby LeMau, Emiliano y Cuba conforman Manek, la boyband de pop urbano de tres cantantes que llevará sus canciones y sus coreografías esta noche, desde las 21.30, a La Gesta Cultural (avenida Alem 747). El trío se conformó en 2022 con el propósito de recrear el clima y l sonido que imperó en el género a principios de este siglo, pero con el aporte de un universo sonoro actualizado que se fusiona con distintos ritmos. “Dame eso” es su primer álbum, y sus temas se escucharán esta noche, con el aporte visual de una especial puesta en escena en vivo, con un despliegue que promete no dejar a nadie inmóvil.
Tango: opciones milongueras populares
Quien quiera bailar tango, tendrá hoy dos alternativas de milongas populares desde temprano. En primer turno, a partir de las 18 y con merienda a la canasta, estará habilitada la práctica milonguera En El Bajo (San Lorenzo 61). Ya por la noche, desde las 21.30, tendrá lugar una nueva experiencia de Tango y Brownie en El Círculo del Magisterio (Las Heras 25), con Dj’s en vivo animando a quienes se animen a salir a la pista abierta para disfrutar del 2x4 clásico y contemporáneo.
Karaoke: cita en Caprice Cultural
Con un repertorio posible de temas de todos los tiempos que aportan a la diversión, Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) invita al karaoke que tendrá lugar esta noche, a partir de las 22, con la presencia como anfitrionas de Lucía Herrera y Juli. “Una noche para cantar sin culpa y sin vergüenza. Porque en la Guarida, el escenario también es tuyo”, avisan.
Recitales en vivo: Luciano Cegada en Oskar Bar y Dreamz Dueto en El Industrial
Luciano Cegada estará presentando esta noche, en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), su nuevo disco “Superficial” en un recital en formato banda desde las 21, y con la compañía de las bandas de Maxi Molina y Cosas que Pasan. En el bar El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) se presentará Dreamz Dueto con una propuesta íntima y elegante para disfrutar de la música en su forma más pura y con voces y armonías que crean un clima especial. En las peñas folclóricas de la capital, Matías de la Rosa (foto) desplegará un recorrido musical con distintos ritmos en Lo de la Paliza (Laprida 181), mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) será la noche de Diego Herrera, secundado por Rafa González, Las Voces del Chúcaro, Fab González y FolkolArte. Pasadas las 0, con entrada libre y gratuita, en José Cuervo (Miguel Lillo 352) actuará Cleveland, el grupo que integran Joaquín Casona, Germán Lapaglia, David Alejandro y Matías Morales, con un tributo a Soda Stéreo. En las propuestas animadas por Dj’s, en el Restó Boris (San Juan 1.131) habrá un set de cachengue a cargo de Frann y en Santos Discépolo (La Rioja 219) estarán Leandro Muro (house y techno), Elu del Mal (latin core) y Florentina Iluminato (acid techno).
Relatos orales: Norma Aparicio en CiTá
“Historias de amor y humor” es el espectáculo de narración oral escénica que Norma Aparicio ofrecerá hoy desde las 21 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457). Los relatos están basados en textos escritos por Rosa Montero, Juan Jose Saer, Patricia Mix, Gabriel García Marquez y otros autores, con “una técnica tan antigua como la humanidad misma y que sigue viva”.
Entre zambas y chacareras: festivales en San Pedro de Colalao y en Chuscha
Hoy se concretará la 48° edición de la Fiesta Nacional de la Nuez en San Pedro de Colalao, con las puertas abiertas del Club San Pedro a partir de las 22 para reunir propuestas gastronómicas (incluyendo una feria de productos basados en la nuez) con cultura regional y ritmos folclóricos y populares bailables. La cartelera tendrá como artistas destacados a Dalmiro Cuellar, Las Voces de Orán, Franco Barrionuevo (foto), Dany Hoyos, Pollo Iturre, Sebastián Juárez, Los Norteños, Ribereños, Guitarreros del Tipa, Tentación Tropical y los Dj’s Lucho y Judas Agite Popular.
Otra opción en el interior estará en Chuscha, donde desde las 9 el club Chacarita alojará el 2° Festival de la Pialada, anunciado como una gran fiesta criolla con desfile gaucho y destrezas tradicionales del que participarán más de 100 grupos y academias de danza invitadas, con importantes premios a los ganadores de los desafíos. La música en vivo será aportada por D’Pura Cepa, Sentimiento Nuevo (desde La Rioja), Grupo Lajira, Movida Carpera, Dúo Tafí, Los Norteños Tucumán y Licha Callata, convocados para aportar el ritmo y la identidad del folclore norteño.
Espacio Incaa: “Malvinas: legado de sangre”
Un recorrido emocional junto a veteranos de la guerra que regresan a las islas donde combatieron para reencontrarse con su historia y dejar testimonio de una experiencia que marcó sus vidas constituye “Malvinas: legado de sangre”, el documental dirigido por Daniel Ponce que se verá por última vez esta noche a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251).