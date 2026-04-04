Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Recitales en vivo: Luciano Cegada en Oskar Bar y Dreamz Dueto en El Industrial

Luciano Cegada estará presentando esta noche, en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), su nuevo disco “Superficial” en un recital en formato banda desde las 21, y con la compañía de las bandas de Maxi Molina y Cosas que Pasan. En el bar El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) se presentará Dreamz Dueto con una propuesta íntima y elegante para disfrutar de la música en su forma más pura y con voces y armonías que crean un clima especial. En las peñas folclóricas de la capital, Matías de la Rosa (foto) desplegará un recorrido musical con distintos ritmos en Lo de la Paliza (Laprida 181), mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) será la noche de Diego Herrera, secundado por Rafa González, Las Voces del Chúcaro, Fab González y FolkolArte. Pasadas las 0, con entrada libre y gratuita, en José Cuervo (Miguel Lillo 352) actuará Cleveland, el grupo que integran Joaquín Casona, Germán Lapaglia, David Alejandro y Matías Morales, con un tributo a Soda Stéreo. En las propuestas animadas por Dj’s, en el Restó Boris (San Juan 1.131) habrá un set de cachengue a cargo de Frann y en Santos Discépolo (La Rioja 219) estarán Leandro Muro (house y techno), Elu del Mal (latin core) y Florentina Iluminato (acid techno).