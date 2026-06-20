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El algoritmo te conoce mejor que tus amigos: cómo las apps predicen tus gastos y te ofrecen crédito en el momento justo

Los sistemas registran cuántos segundos mirás una foto y tu ubicación. Con la tokenización y el Open Banking, las empresas disparan ofertas cuando saben que tenés dinero disponible.

IMAGEN CREADA POR IA
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Apps móviles usan algoritmos para predecir gastos de usuarios y ofrecer créditos personalizados al rastrear su actividad y geolocalización en tiempo real.
  • Con Open Banking, tokenización y el registro de interacciones como el tiempo de visualización y ubicación, las empresas identifican patrones financieros y liquidez del usuario.
  • Esta tecnología traslada las decisiones de compra a estímulos programados, lo que plantea riesgos de sobreendeudamiento y coloca al usuario en desventaja ante las empresas.
Resumen generado con IA

La sensación de que una aplicación "te conoce" mejor que tus amigos no es magia ni es que el micrófono te escucha todo el tiempo. Es el mito más común, pero es algo mucho más sofisticado. Lo que sucede es que cada vez que se hace algo en el celular, se deja un rastro. Los algoritmos no miran una sola acción, sino la correlación entre miles de ellas y empiezan su trabajo.

Dar un "like" es mucho más que un “me gusta”, tal cual su traducción. Al darlo en algún posteo, el algoritmo entendido como una serie de instrucciones que recibe el sistema, registra cuantos segundos se detuvo la persona a mirar una foto, incluso si no interactuó con ella.

Puede establecer una geolocalización: si va seguido a un gimnasio, el algoritmo deduce que a la persona le interesa la vida sana. 

Al detalle

Antes, las marcas lanzaban anuncios esperando que alguien, en algún momento, tuviera dinero para comprar. Ahora, con la integración de Open Banking y la tokenización, las empresas disparan al blanco en el momento justo y con la información adecuada. Y eso hace inevitable tener la sensación de ser “observado” por un código que sabe exactamente cuánto dinero se tiene y cuando está disponible. Suena inquietante entender que el algoritmo sabe todo eso.

La tecnología permite rastrear flujos de dinero tan detalladamente que permite la predicción: los algoritmos no solo ven el día de cobro; predicen, basándose en meses anteriores, que para el día 15 la persona estará ajustada, por lo que ofrecerán un crédito rápido justo en ese momento.

Pensamientos

Depende del criterio con que se lo mire, la acción de los algoritmos tiene riesgos. Al final de cuentas el software sabe más de las finanzas que uno mismo, lo que pone en desventaja en la toma de decisiones. Lo "inquietante" no es solo que sepan que la persona cobró su sueldo, sino que la voluntad de compra se delega a estímulos programados. Por eso hay que tener en cuenta que la oferta es un cálculo que, de terminar siendo beneficioso para alguna de las partes, está orientado a que el mayor porcentaje favorezca al vendedor.

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