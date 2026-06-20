El algoritmo te conoce mejor que tus amigos: cómo las apps predicen tus gastos y te ofrecen crédito en el momento justo

Pensamientos

Depende del criterio con que se lo mire, la acción de los algoritmos tiene riesgos. Al final de cuentas el software sabe más de las finanzas que uno mismo, lo que pone en desventaja en la toma de decisiones. Lo "inquietante" no es solo que sepan que la persona cobró su sueldo, sino que la voluntad de compra se delega a estímulos programados. Por eso hay que tener en cuenta que la oferta es un cálculo que, de terminar siendo beneficioso para alguna de las partes, está orientado a que el mayor porcentaje favorezca al vendedor.