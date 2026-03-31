"El equipo entendió el mensaje y reaccionó como debía": Scaloni sobre el rendimiento de la Selección Argentina

"El sabor que me deja es que el equipo entendió un poco el mensaje del otro día, que no estuvimos bien", comenzó el entrenador. Según explicó, la victoria por 5 a 0 refleja una reacción del equipo ante un desempeño que no había sido satisfactorio en el primer encuentro de la doble fecha FIFA. "Más allá de ganar o perder, hubo cosas que no estuvieron bien y hoy el equipo reaccionó, y eso es lo mejor", agregó.