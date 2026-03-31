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"El equipo entendió el mensaje y reaccionó como debía": Scaloni sobre el rendimiento de la Selección Argentina

Tras la goleada de Argentina sobre Zambia por 5 a 0 en la Bombonera, el entrenador repasó el rendimiento del equipo, los aprendizajes del último amistoso y la preparación para el Mundial 2026.

AUTOCRÍTICO. El entrenador de la selección habló en conferencia de prensa y analizó el rendimiento de su equipo frente a Zambia. AUTOCRÍTICO. El entrenador de la selección habló en conferencia de prensa y analizó el rendimiento de su equipo frente a Zambia.
Hace 27 Min

Resumen de nota

  • Tras golear 5-0 a Zambia en la Bombonera, Lionel Scaloni destacó hoy la reacción de la Selección Argentina para corregir errores previos y mantener el nivel de cara al Mundial 2026.
  • El triunfo cerró la serie de amistosos locales. El DT resaltó la inclusión de jóvenes como Valentín Barco y advirtió que no hay lugares asegurados en un plantel con alta exigencia.
  • Scaloni proyecta la preparación mundialista enfocada en la posesión del balón. La exigencia máxima y el posible último torneo de Messi marcan el camino para consolidar el grupo.
Resumen generado con IA

La Selección Argentina cerró su serie de amistosos en el país con un triunfo contundente frente a Zambia, y Lionel Scaloni no tardó en hacer un análisis profundo en la conferencia de prensa posterior al partido.

"El sabor que me deja es que el equipo entendió un poco el mensaje del otro día, que no estuvimos bien", comenzó el entrenador. Según explicó, la victoria por 5 a 0 refleja una reacción del equipo ante un desempeño que no había sido satisfactorio en el primer encuentro de la doble fecha FIFA. "Más allá de ganar o perder, hubo cosas que no estuvieron bien y hoy el equipo reaccionó, y eso es lo mejor", agregó.

Scaloni también hizo hincapié en la exigencia que representa vestir la camiseta albiceleste. "Con esta camiseta no tenés tiempo a relajarte ni a pensar que tenés el lugar asegurado", afirmó. Aseguró que los jugadores entendieron que cada partido es una oportunidad para demostrar rendimiento y que las actuaciones individuales no garantizan un lugar fijo en el equipo. "Esto es rendimiento, rendimiento y rendimiento", insistió, dejando claro que la exigencia será máxima en cada entrenamiento y encuentro.

En el repaso sobre los jóvenes y los cambios que introdujo durante el partido, el DT destacó a Juan Musso y Valentín Barco, quienes ingresaron y tuvieron participación activa en el triunfo. "Es evidente que ahora mismo no es lateral izquierdo, pero en otras posiciones nos puede aportar. Estamos contentos de que haya jugado y se sienta parte; lo importante es que todos aporten su granito de arena", explicó sobre Barco.

Sobre el contexto de la preparación para el Mundial, Scaloni reconoció que el equipo todavía tiene tiempo para afinar detalles y recuperar jugadores. "Llegábamos con algunos jugadores justos o lesionados. Es un momento de la temporada con mucha carga de partidos y carga emocional porque tienen cosas importantes que jugar y después viene un Mundial", detalló. También hizo mención al momento histórico de Lionel Messi, destacando que, si el astro decide que será su último torneo, considera un privilegio poder dirigirlo.

Por último, el entrenador se refirió al rendimiento colectivo: "El equipo se hace fuerte a través de la pelota; cuando no está fino, vienen las complicaciones. Hicimos hincapié en eso estos días y la doble fecha sirvió mucho para probarlo. Es evidente que cuando el equipo progresa a través de la pelota, juega mejor", concluyó.

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