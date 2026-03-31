La Boca se rindió a Messi: una jornada cargada de emoción y despedida

La Boca es un barrio que respira fútbol. No hace falta recorrerlo demasiado para percibirlo: los postes de luz están pintados de azul y oro, las paredes tienen murales de Juan Román Riquelme, de Diego Armando Maradona y de tantos otros; las banderas de Boca y de Argentina se repiten en cada cuadra. Tampoco faltan imágenes de Lionel Messi con la camiseta de la Selección. Podría decirse, sin exagerar, que es la “meca del fútbol”: un lugar donde el juego deja de ser apenas lo que ocurre dentro de la cancha y se transforma en un fenómeno cultural. Y aunque es el territorio natural del “Xeneize”, también suele teñirse de “albiceleste” cada vez que juega la Selección, como lo hizo ayer, cuando Argentina enfrentó a Zambia en lo que fue su despedida del país en la previa a la Copa del Mundo 2026. No es lo mismo que un partido del fútbol argentino, claro, pero también tiene su encanto: amplía el mapa, suma miradas, acerca a quienes suelen quedar al margen.