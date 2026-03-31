Artemis II: 10 datos clave sobre el histórico regreso de la humanidad a la Luna

Resumen de nota
- La NASA lanzará Artemis II con cuatro astronautas para orbitar la Luna, marcando el regreso humano al espacio profundo tras 50 años para validar sistemas de soporte y navegación.
- La tripulación viajará en la cápsula Orion impulsada por el cohete SLS. La misión incluye tecnología argentina y usará una trayectoria de retorno libre aprovechando la gravedad lunar.
- Artemis II es el paso previo clave para Artemis III, que llevará humanos al suelo lunar. Define el futuro de la exploración espacial y consolida la cooperación global en el sector.
La misión Artemis II de la NASA no solo representa un avance tecnológico, sino también el renacimiento de los viajes espaciales con humanos a bordo. Cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna en una misión histórica que marcará el camino hacia futuros alunizajes.
A continuación, te contamos 10 datos clave que debes saber sobre Artemis II.
1. Una tripulación histórica y diversa
A diferencia de las misiones Apolo, Artemis II destaca por su diversidad. La tripulación incluye a Christina Koch, quien será la primera mujer en viajar a la Luna; Victor Glover, el primer afroamericano en una misión lunar; Jeremy Hansen, el primer canadiense en el espacio profundo; y el comandante Reid Wiseman.
2. La nave Orion, clave para el viaje
La tripulación viajará en la cápsula Orion, diseñada para soportar las condiciones extremas del espacio durante misiones prolongadas. Aunque es más avanzada que las naves Apolo, sigue siendo un entorno reducido para cuatro personas durante aproximadamente diez días.
3. Cómo es la vida dentro de Orion
La vida en el espacio requiere disciplina. Los astronautas tendrán un menú controlado para evitar residuos, realizarán ejercicio diario para mantener la masa muscular y ósea, y contarán con baños con privacidad, una mejora significativa respecto a misiones anteriores.
4. El cohete SLS: el más potente de la historia
El lanzamiento estará a cargo del Space Launch System (SLS), el cohete más potente jamás desarrollado por la NASA, capaz de llevar la nave Orion más allá de la órbita terrestre.
5. Participación internacional
Artemis II refleja una colaboración global. Entre los aportes destaca el microsatélite argentino “Atenea”, desarrollado por Innova Space, que probará tecnologías de comunicación en órbita lunar.
6. Transmisión en vivo del lanzamiento
El lanzamiento será transmitido en directo a través de los canales oficiales de la NASA, incluyendo su sitio web, aplicación móvil y YouTube, permitiendo una cobertura global del evento.
7. ¿Cuándo será el lanzamiento?
Aunque la fecha exacta puede variar por condiciones climáticas o técnicas, la NASA trabaja con ventanas de lanzamiento específicas. Se recomienda seguir sus canales oficiales para actualizaciones en tiempo real.
8. Trayectoria de “retorno libre”
La misión utilizará una trayectoria de retorno libre, aprovechando la gravedad lunar para rodear la Luna y regresar a la Tierra sin necesidad de grandes maniobras. La nave llegará a unos 10.000 kilómetros más allá de la cara oculta lunar.
9. Pruebas clave para futuras misiones
El objetivo principal de Artemis II es validar los sistemas de soporte vital, navegación y comunicación de Orion con tripulación humana, un paso esencial antes del alunizaje.
10. Artemis III: el próximo gran paso
Todo lo aprendido en Artemis II será fundamental para Artemis III, que buscará llevar nuevamente humanos a la superficie lunar, incluyendo a la primera mujer.