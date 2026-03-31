El rompecabezas de Federico van Mameren:“Una sociedad paralizada en el barro de la inacción”

“‘En las calles de las ciudades españolas todavía no se nota, pero en otros lugares empiezan a verse chicos jóvenes en bicicleta, con mochilas deportivas y gorras de béisbol al revés. El pelo corto con rizos gruesos comienza a desplazar a ese horror que es el corte mullet. Vuelven a llevarse las camisas blancas. Y cuesta creerlo, pero algunos dicen que incluso reaparecerán las corbatas. El responsable de que todo eso esté otra vez de moda es alguien que murió hace 27 años: John John Kennedy, el protagonista junto a Carolyn Bessette de la serie Love story. Tras su estreno, los críticos machacaron la serie tildándola de aburrida, superficial, rígida y repetitiva. Pero a partir del quinto episodio las audiencias se dispararon. En las redes sociales es un fenómeno cultural: las búsquedas en TikTok sobre la pareja aumentaron en 9.100%’. Esta mañana me desperté leyendo esta nota de Miriam González Durántez, periodista de La Vanguardia”, así comenzó Federico van Mameren la editorial de esta noche en “Panorama Tucumano”.