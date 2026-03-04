Espectáculos›› PLATAFORMAS Love story: entre las mejores series que está emitiendo Disney+ Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL LA PAREJA (REAL). “John John” Kennedy y Carolyn Bessette. Por Guillermo Monti Hace 21 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas DisneyJohn F Kennedy Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con "Belén": "No caigan en la trampa" Lo más popular Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni