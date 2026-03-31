La Ley "Cazzu" se debatirá en Argentina tras su presentación en México

Resumen de nota
- El senador Carlos Linares presentó en Argentina la "Ley Cazzu" para suspender la patria potestad a padres que no cumplen sus deberes, buscando proteger el bienestar del menor hoy.
- La norma, inspirada en el conflicto legal de la cantante Cazzu con Christian Nodal, permite a jueces suspender derechos si hay deudas alimentarias o ausencias de más de tres meses.
- La iniciativa pretende evitar que padres negligentes bloqueen trámites como viajes o mudanzas, garantizando que el progenitor a cargo tome decisiones sin obstáculos burocráticos.
El proyecto de Ley Cazzu será sometido a discusión en Argentina. Tras su presentación en México, este trabajo es impulsado por tres abogadas feministas del AMBA y contará con el apoyo del senador chubutense del Partido Justicialista, Carlos Linares.
Según informaciones obtenidas por la Agencia Noticias Argentinas, y como lo comunicó el propio Linares en sus redes sociales, las abogadas han colaborado con el político en la redacción de un plan de enmienda que establece la suspensión cautelar de la responsabilidad parental.
"Esta propuesta permite a los jueces interrumpir temporalmente los derechos legales de un progenitor, en caso de que no cumpla con la cuota alimentaria o se ausente de la vida del menor por más de tres meses," añadió el senador.
La propuesta establece que la patria potestad no debe usarse como una herramienta de control cuando hay incumplimiento de deberes. Linares subrayó: "Buscamos priorizar el interés superior del niño frente a conductas negligentes o abusivas y evitar que quien no cumple pueda bloquear decisiones sobre los niños y las niñas".
La iniciativa se inspira en la experiencia personal de la artista Cazzu — Julieta Cazzuchelli —, quien ha hecho públicos sus conflictos legales con Christian Nodal, el padre de su hija. Este caso adquirió notoriedad tras las declaraciones de Cazzu en un podcast, donde relató tensiones relacionadas con permisos de viaje para su hija, Inti.
En México, la propuesta fue presentada recientemente y estuvo a cargo de la diputada Sandra Arreola Ruiz, quien promovió el proyecto desde el Partido Verde Ecologista, en el contexto del Día Internacional de la Mujer.
Además, en el país norteamericano, el proyecto contempla la creación de mecanismos ágiles que permitan al progenitor a cargo autorizar la movilidad de los menores sin depender del consentimiento del progenitor que incumple sus obligaciones. El objetivo principal es prevenir situaciones de bloqueo que impacten negativamente en la vida cotidiana de los menores.