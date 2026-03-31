Chahla e intendentes de todo el país reclamaron una distribución más equitativa de los recursos

Resumen de nota
- Rossana Chahla y jefes comunales del Cofein reclamaron en Paraná al Gobierno nacional una distribución equitativa de fondos ante la caída de recursos y el aumento de demandas locales.
- Los intendentes denunciaron una asfixia financiera por el recorte de subsidios al transporte y la coparticipación, mientras deben absorber mayores costos en salud y asistencia.
- El Cofein busca consolidarse como un frente federal para reformar el esquema tributario y garantizar que los recursos acompañen las crecientes responsabilidades de las ciudades.
La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, participó en Paraná de la primera reunión anual del Consejo Federal de Intendentes (Cofein), donde se dieron cita jefes comunales de capitales provinciales y de las principales ciudades del país con el objetivo de analizar los desafíos que enfrentan hoy los gobiernos locales.
El encuentro desarrollado en la capital entrerriana permitió establecer una agenda común y avanzar en una postura compartida frente a uno de los temas que más preocupa a los municipios, especialmente la caída en los recursos que reciben las administraciones municipales.
En ese contexto, los intendentes debatieron estrategias para fortalecer el federalismo y promover una distribución más equitativa de los fondos públicos.
Durante la jornada también se abordaron temas vinculados con la sostenibilidad de los servicios municipales, con énfasis en el sistema de transporte público, la necesidad de garantizar recursos para las administraciones locales y la defensa de políticas públicas clave para las ciudades.
“Participé de la primera cumbre del año del Consejo Federal de Intendentes en Paraná, junto a intendentes de capitales provinciales y grandes ciudades, donde pusimos sobre la mesa una preocupación común: la caída de recursos nacionales que impacta directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos”, expresó Chahla tras la reunión.
La jefa municipal señaló que los gobiernos locales enfrentan una situación crítica por la caída de recursos. "Mientras crecen las demandas sociales y de servicios, los municipios debemos dar cada vez más respuestas con menos recursos, en un contexto de fuerte presión sobre las economías locales y el funcionamiento de nuestras ciudades", argumentó.
Entre los principales ejes abordados durante la reunión se destacaron la defensa de los subsidios al transporte público. "Manifestamos la preocupación por el impacto del aumento del combustible y la eliminación de aportes que provienen de ese impuesto. A esto se suma la caída de la coparticipación y la retención de fondos que corresponden a provincias y municipios", expuso Chahla.
La jefa municipal también destacó el rol que viene cumpliendo el Consejo Federal de Intendentes desde su creación. "El Cofein se consolida como un espacio clave para defender una Argentina verdaderamente federal, donde se discuta en serio la distribución de recursos y se reconozca el rol central que hoy tienen las ciudades en la vida cotidiana de millones de argentinos", subrayó.
Finalmente, la intendente de San Miguel de Tucumán sostuvo que los gobiernos locales continúan siendo el primer nivel de respuesta para los ciudadanos frente a las demandas cotidianas.
“Los municipios seguimos estando donde más importa: cerca de la gente, sosteniendo los servicios esenciales y acompañando todos los días. Pero este esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual. Necesitamos un país más justo, donde los recursos acompañen las responsabilidades y el federalismo sea una realidad”, subrayó.
Reunión en Paraná
Por su parte, la anfitriona, Rosario Romero, destacó el carácter plural del foro. "Conformamos un espacio que no hace diferencias político-partidarias. Establecemos nuestras críticas, pero también establecemos propuestas", resaltó.
En ese marco, la intendenta de la capital entrerriana defendió la eficiencia de las administraciones municipales frente a los cuestionamientos del gobierno nacional. "Los municipios argentinos no administran mal sus recursos, no dilapidan, no se endeudan, tenemos presupuestos equilibrados. No gastamos más de lo que nos ingresa, pero tampoco estamos dispuestos a seguir resignando mansamente que se nos retraiga recursos hablando de que no administramos bien", completó.
Documento final
Como cierre del encuentro realizado en Paraná, el COFEIN suscribió un documento en el que los jefes comunales de las principales ciudades del país advirtieron sobre la situación financiera que atraviesan los gobiernos locales y reclamaron una revisión del esquema de distribución de recursos entre la Nación, las provincias y los municipios.
En el texto, los intendentes sostienen que las administraciones municipales enfrentan “una asfixia financiera crítica”, al tiempo que deben responder a una demanda creciente de servicios en un contexto de caída de recursos y retiro del Estado nacional de distintas áreas.
Según señalaron, los municipios se ven obligados a asumir cada vez más responsabilidades vinculadas con la asistencia social, la salud y el transporte público, entre otras políticas, mientras disminuyen los ingresos provenientes de la coparticipación y de programas nacionales.
“El esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones”, plantearon en el documento difundido tras la reunión.
Entre los puntos señalados, los intendentes mencionaron la creciente presión sobre los sistemas de salud locales, el impacto del recorte de programas nacionales vinculados con medicamentos y la reducción de fondos destinados al transporte público en el interior del país.
En ese sentido, también reclamaron una revisión del esquema de distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Según advirtieron, los gobiernos subnacionales reciben actualmente apenas el 10,4% de lo recaudado, pese a que deben afrontar el mantenimiento de la infraestructura vial en sus territorios.
Asimismo, expresaron su respaldo a la propuesta impulsada por gobernadores para elevar esa participación al 57% y hacer coparticipables esos recursos.
El documento también cuestiona el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al señalar que durante 2025 quedaron sin distribuir más de $740.000 millones que, según sostienen, deberían haber sido transferidos a provincias y municipios.
Los intendentes remarcaron además que, mientras la incidencia impositiva municipal representa apenas el 3% del total de la carga fiscal, la Nación concentra alrededor del 75% de la recaudación tributaria.
En ese contexto, advirtieron que la caída de la actividad económica y de la recaudación agrava aún más la situación fiscal de las administraciones locales. Según el documento, en los últimos dos años cerraron más de 22.000 empresas en el país y se registraron unos 300.000 nuevos desocupados, al tiempo que crecen la informalidad y las suspensiones laborales.
Finalmente, los jefes comunales sostuvieron que, pese a las dificultades, los gobiernos locales continúan sosteniendo servicios esenciales para la población. “Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. Pero el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones”, advirtieron.
Quiénes participaron
El encuentro del COFEIN en la capital entrerriana contó con una amplia representación federal encabezada por la anfitriona, Rosario Romero (Paraná), junto a los intendentes Pablo Daniel Passerini (Córdoba), Javkin (Rosario), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Julio Alak (La Plata) Armando Molina (La Rioja), Marcos Manuel Castro (Viedma) y Ariel Bernardo Sujarchuk (Escobar). También participaron de las deliberaciones los jefes comunales entrerrianos Adrián Fuertes (Villaguay), Julio Pintos (Liebig), Ariel Weiss (Colonia Avellaneda), Gino Mesquida (Hernandarias) e Isa Castañino (Victoria). Además, se sumaron las representaciones técnicas de Mauricio Nadalich (jefe de Gabinete de Formosa) y Bruno Mariani (Subsecretario de Hacienda de Posadas) y Carolina Basualdo, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación; mientras que a través de la virtualidad se integraron los intendentes Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Emiliano Durand (Salta), Norma Fuentes (Santiago del Estero), Guillermo De Rivas (Río Cuarto), Mariano Gaido (Neuquén) y Rodrigo Buteler (Cipolletti).