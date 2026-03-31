Chahla e intendentes de todo el país reclamaron una distribución más equitativa de los recursos

En ese marco, la intendenta de la capital entrerriana defendió la eficiencia de las administraciones municipales frente a los cuestionamientos del gobierno nacional. "Los municipios argentinos no administran mal sus recursos, no dilapidan, no se endeudan, tenemos presupuestos equilibrados. No gastamos más de lo que nos ingresa, pero tampoco estamos dispuestos a seguir resignando mansamente que se nos retraiga recursos hablando de que no administramos bien", completó.