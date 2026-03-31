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Franco Colapinto en Buenos Aires: modelo, motor y todos los detalles del auto de exhibición

La cuenta regresiva para el 26 de abril ya comenzó y la escudería francesa confirmó cómo será el monoplaza que recorrerá las calles de Palermo.

HISTORIA. Franco Colapinto conducirá el mismo monoplaza con el que Kimi Rakkonen campeonó en Abu Dhabi 2012. El coche recibirá adaptaciones estéticas para lucir de manera similar a los Alpine de este año. HISTORIA. Franco Colapinto conducirá el mismo monoplaza con el que Kimi Rakkonen campeonó en Abu Dhabi 2012. El coche recibirá adaptaciones estéticas para lucir de manera similar a los Alpine de este año.
Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • Franco Colapinto conducirá un Lotus E20 de Alpine el 26 de abril en Palermo, Buenos Aires, en una exhibición histórica de Fórmula 1 para el público argentino.
  • El monoplaza con motor Renault V8 es el mismo con el que Kimi Räikkönen ganó en 2012. El vehículo será adaptado estéticamente para lucir como los modelos actuales de Alpine.
  • El evento refuerza la conexión de la F1 con Argentina y potencia la imagen de Colapinto. Se espera una convocatoria masiva para escuchar nuevamente el rugir de un motor V8.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el 26 de abril ya comenzó. Los fanáticos argentinos de la Fórmula 1 se preparan para una cita histórica: volver a ver un monoplaza en vivo y, sobre todo, disfrutar de Franco Colapinto al volante en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Tras la confirmación del evento, la escudería Alpine reveló el "arma" que rugirá en Palermo: el Lotus E20 de la temporada 2012.

Como es habitual en este tipo de exhibiciones, los equipos utilizan modelos de campañas anteriores. En este caso, el elegido es un vehículo emblemático fabricado en la mítica planta de Enstone. El E20 -cuyo nombre rinde homenaje al vigésimo chasis diseñado en esa fábrica- cuenta con un motor Renault V8, responsable del sonido característico que las nuevas generaciones de hinchas ansían escuchar.

RECUERDO. Raikkonen celebra tras su triunfo en el GP de Abu Dhabi en 2012. RECUERDO. Raikkonen celebra tras su triunfo en el GP de Abu Dhabi en 2012.

Un auto con historia de campeones

El monoplaza que conducirá Colapinto tiene un pedigrí envidiable. Fue el mismo modelo con el que el finlandés Kimi Räikkönen regresó triunfante a la máxima categoría, logrando una recordada victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi 2012 y alcanzando el tercer puesto en el Mundial de Pilotos de aquel año.

Para esta ocasión especial, el vehículo recibirá adaptaciones estéticas y técnicas para asemejarse al actual A526 que Alpine utiliza en la temporada 2026, permitiendo que la imagen visual sea coherente con el presente de la escudería.

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