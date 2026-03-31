Franco Colapinto en Buenos Aires: modelo, motor y todos los detalles del auto de exhibición

La cuenta regresiva para el 26 de abril ya comenzó. Los fanáticos argentinos de la Fórmula 1 se preparan para una cita histórica: volver a ver un monoplaza en vivo y, sobre todo, disfrutar de Franco Colapinto al volante en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Tras la confirmación del evento, la escudería Alpine reveló el "arma" que rugirá en Palermo: el Lotus E20 de la temporada 2012.