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Entradas para ver a Franco Colapinto en Palermo: cómo será la venta y qué ubicaciones habrá

La preventa arrancará el 6 de abril y el evento combinará acceso libre con áreas exclusivas como Fan Zone, Grandstands y Hospitality.

Entradas para ver a Franco Colapinto en Palermo: cómo será la venta y qué ubicaciones habrá
Hace 1 Hs

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires ya empezó a generar expectativa entre los fanáticos de la Fórmula 1, no solo por la chance de verlo en acción, sino también por cómo será el acceso al evento. La actividad se realizará el domingo 26 de abril en Palermo y combinará sectores gratuitos con otros pagos para seguir más de cerca el recorrido del piloto argentino.

Según lo informado por la organización, habrá un espacio abierto y sin costo para el público general, además de ubicaciones especiales que se venderán aparte. Entre esas alternativas aparecerán la Fan Zone, las Grandstands y el sector Hospitality, todos con acceso diferenciado y con mejores visuales sobre el trazado que se montará en la zona.

La preventa exclusiva arrancará el 6 de abril desde las 16 y estará destinada a quienes cuenten con tarjeta de Mercado Pago, con el beneficio de pagar en tres cuotas sin interés. Un día después, el 7 de abril a la misma hora, se abrirá la venta general con todos los medios de pago habilitados. Por ahora, la organización todavía no confirmó los valores de las entradas.

El recorrido del evento abarcará dos puntos emblemáticos de Palermo, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, con paso por el Monumento de los Españoles y una especie de zona de boxes montada sobre uno de esos sectores. Colapinto hará la exhibición con un Lotus E20, un monoplaza de la temporada 2012 que fue manejado por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean, ya que el reglamento impide utilizar autos actuales fuera de la competencia oficial.

Un show con sectores especiales y un regreso esperado

Además de las tribunas y del sector libre, la Fan Zone incluirá espacios interactivos, activaciones y propuestas de entretenimiento, mientras que el área Hospitality ofrecerá Garage Tours con acceso a boxes. La jornada, además, tendrá un valor especial para el automovilismo argentino, ya que será la primera exhibición de un Fórmula 1 en Buenos Aires desde 2011, cuando Daniel Ricciardo se subió a un Red Bull RB7 en la Ciudad.

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