Entradas para ver a Franco Colapinto en Palermo: cómo será la venta y qué ubicaciones habrá

El recorrido del evento abarcará dos puntos emblemáticos de Palermo, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, con paso por el Monumento de los Españoles y una especie de zona de boxes montada sobre uno de esos sectores. Colapinto hará la exhibición con un Lotus E20, un monoplaza de la temporada 2012 que fue manejado por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean, ya que el reglamento impide utilizar autos actuales fuera de la competencia oficial.