Miami Security Forum: Argentina participó de un evento clave para la seguridad continental
Sectores cercanos a Donald Trump delinearon una estrategia basada en tres pilares: seguridad hemisférica, control de recursos y redefinición del vínculo económico. Una fundación argentina participó del encuentro y destacó el rol del país en la nueva etapa de alineamiento con Washington.
Resumen de nota
- Argentina participó en el Miami Security Forum organizado por la Heritage Foundation en EE.UU. para coordinar una estrategia regional de seguridad y control de recursos.
- Tras el reciente alineamiento de Milei con sectores de Trump, el foro analizó el combate al narco, el uso de IA en defensa y la influencia de China y Rusia en el hemisferio.
- Esta integración bajo liderazgo de EE.UU. posiciona a Argentina como un actor estratégico en la gestión de recursos críticos y en la nueva arquitectura de seguridad regional.
En un contexto global marcado por la competencia entre potencias, Estados Unidos comenzó a redefinir su estrategia hacia América Latina. Ese giro quedó plasmado en el Miami Security Forum, organizado por la Heritage Foundation en el Trump National Doral, donde se reunieron líderes políticos, expertos en defensa y representantes del sector privado para fortalecer la cooperación en el hemisferio.
La orientación ya había tenido un anticipo a principios de marzo, cuando el presidente Javier Milei participó en la Cumbre Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración Trump para coordinar acciones regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“Lo que presenciamos es una señal de época. El hemisferio comienza a pensarse a sí mismo como bloque en un mundo en transición”, afirmó Fernando León, director de Diplomacia Ciudadana. Según León, el foro dejó una hoja de ruta clara hacia una mayor integración hemisférica bajo liderazgo estadounidense, con foco en seguridad y recursos estratégicos. “Argentina puede jugar un rol protagónico en este esquema”, agregó.
El encuentro se desarrolló durante tres jornadas y abordó temas como la clasificación de los carteles como organizaciones terroristas, la modernización militar y el uso de inteligencia artificial como herramienta de soberanía. También se discutieron amenazas emergentes como el uso de drones por parte de redes criminales, la trata de personas y la creciente influencia de actores extrahemisféricos como China, Rusia e Irán.
Según León, el evento también reflejó una convergencia de valores entre los sectores participantes. “La consigna ‘Dios, patria y familia’ gana presencia en estos espacios y forma parte del marco cultural desde el cual se proyecta este nuevo orden”, sostuvo. El debate se estructuró en torno a tres ejes principales.
Seguridad: una agenda regional frente a amenazas comunes
La construcción de una agenda compartida en materia de seguridad fue el núcleo del foro. El diagnóstico es claro: narcotráfico, terrorismo, trata de personas y crimen organizado. A esto se suma la creciente influencia de potencias extranjeras en la región.
En este contexto, la seguridad dejó de pensarse exclusivamente en términos de fronteras nacionales y pasó a concebirse como un problema regional. El objetivo es avanzar hacia mecanismos de cooperación más profundos en defensa, inteligencia y tecnología.
Participaron representantes del sistema de seguridad hemisférico, incluidos organismos académicos y agencias vinculadas al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, junto con especialistas en geopolítica y energía. De acuerdo con lo discutido, la meta es construir una arquitectura común capaz de responder de manera coordinada a amenazas que ya no reconocen límites geográficos.
Recursos naturales: el nuevo centro de la disputa global
Otro eje clave fue el rol de América Latina como reserva estratégica de recursos. Las tensiones globales —como el impacto en los precios energéticos ante conflictos en rutas críticas— reforzaron la centralidad del acceso a materias primas.
En este escenario, el agua, la energía, los minerales críticos y la biodiversidad posicionan a la región en el centro de la competencia entre potencias. Frente a esto, Estados Unidos busca consolidar su presencia para evitar ceder terreno frente a otros actores globales.
La discusión no se limitó a la explotación de estos recursos, sino que se extendió a su control y gobernanza. En ese punto, surgió la necesidad de coordinar políticas a nivel regional, lo que abre interrogantes sobre el equilibrio entre integración y soberanía nacional.
Para países como Argentina, con recursos energéticos y minerales en expansión, este escenario representa tanto una oportunidad como un desafío. “Nuestra participación en el foro refleja un cambio de posicionamiento: hoy somos un actor con potencial de articulación dentro del hemisferio”, señaló León.
Economía: entre libre comercio y protección estratégica
El tercer eje expuso una de las tensiones centrales de la estrategia estadounidense: el equilibrio entre libre comercio y proteccionismo. Si bien el discurso tradicional promueve mercados abiertos, la experiencia reciente —en particular durante las administraciones de Trump— mostró una tendencia a priorizar la protección de industrias locales frente a la competencia global.
Ese enfoque también se proyecta sobre América Latina. La integración económica aparece condicionada por la necesidad de resguardar sectores estratégicos, el empleo y la producción. La lógica no es menos comercio, sino una globalización más selectiva, subordinada a intereses estratégicos.
El trasfondo del Miami Security Forum excede la agenda puntual de un evento. Forma parte de una reconfiguración global en la que los bloques regionales vuelven a ganar protagonismo.
En ese escenario, la idea de “América para los americanos” —históricamente asociada a la Doctrina Monroe— reaparece bajo nuevas formas, adaptada a un mundo más competitivo y fragmentado. La disputa ya no se limita a la influencia política: se extiende al control de recursos, la seguridad y la capacidad de coordinar respuestas comunes.