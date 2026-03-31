Miami Security Forum: Argentina participó de un evento clave para la seguridad continental

El encuentro se desarrolló durante tres jornadas y abordó temas como la clasificación de los carteles como organizaciones terroristas, la modernización militar y el uso de inteligencia artificial como herramienta de soberanía. También se discutieron amenazas emergentes como el uso de drones por parte de redes criminales, la trata de personas y la creciente influencia de actores extrahemisféricos como China, Rusia e Irán.