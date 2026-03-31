Esta noche, en "Panorama Tucumano": La Madrid, ¿un pueblo condenado o una historia que resiste?

Resumen de nota
- Federico van Mameren estrena hoy la temporada 2026 de 'Panorama Tucumano' por LA GACETA Play, analizando la crisis estructural de La Madrid y la situación económica nacional.
- El ciclo inicia con un informe sobre las inundaciones en La Madrid y estrena el segmento 'Punto y Aparte'. Incluye una entrevista al economista Jorge Colina y el análisis editorial.
- El programa busca consolidar el debate sobre infraestructura y política en Tucumán. Se espera que su enfoque investigativo marque la agenda pública y mediática regional este año.
Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, regresa esta noche con el inicio de su temporada 2026 y una propuesta que combina investigación periodística y análisis económico.
En esta primera emisión, presentaremos un informe especial titulado “La Madrid: ¿un pueblo condenado o una historia que resiste?”, una mirada profunda sobre la realidad de la localidad tucumana que fue brutalmente afectada por las últimas tormentas. El reportaje propone abrir el debate sobre el futuro de La Madrid y las condiciones estructurales que atraviesa.
Por otra parte, analizaremos la realidad económica del país con Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
También estrenaremos el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción. En esta edición participarán Indalecio Sánchez y Marcelo Aguaysol, quienes abordarán los temas más resonantes de la semana, con datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).