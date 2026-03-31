Secciones
LG PlayPanorama Tucumano

Esta noche, en "Panorama Tucumano": La Madrid, ¿un pueblo condenado o una historia que resiste?

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

FEDERICO VAN MAMEREN. Conduce el programa que regresa hoy desde las 20.30 hasta las 22. FEDERICO VAN MAMEREN. Conduce el programa que regresa hoy desde las 20.30 hasta las 22. La Gaceta / Foto de Diego Aráoz
Hace 49 Min

Resumen de nota

  • Federico van Mameren estrena hoy la temporada 2026 de 'Panorama Tucumano' por LA GACETA Play, analizando la crisis estructural de La Madrid y la situación económica nacional.
  • El ciclo inicia con un informe sobre las inundaciones en La Madrid y estrena el segmento 'Punto y Aparte'. Incluye una entrevista al economista Jorge Colina y el análisis editorial.
  • El programa busca consolidar el debate sobre infraestructura y política en Tucumán. Se espera que su enfoque investigativo marque la agenda pública y mediática regional este año.
Resumen generado con IA

Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, regresa esta noche con el inicio de su temporada 2026 y una propuesta que combina investigación periodística y análisis económico.

En esta primera emisión, presentaremos un informe especial titulado “La Madrid: ¿un pueblo condenado o una historia que resiste?”, una mirada profunda sobre la realidad de la localidad tucumana que fue brutalmente afectada por las últimas tormentas. El reportaje propone abrir el debate sobre el futuro de La Madrid y las condiciones estructurales que atraviesa.

Por otra parte, analizaremos la realidad económica del país con Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). 

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

También estrenaremos el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción. En esta edición participarán Indalecio Sánchez y Marcelo Aguaysol, quienes abordarán los temas más resonantes de la semana, con datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Temas TucumánLa MadridFederico van Mameren
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h
1

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal
2

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas
3

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes
4

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición
5

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo
6

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo

Más Noticias
El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo

Aumentan los casos de chikungunya: síntomas y recomendaciones sobre la enfermedad

Aumentan los casos de chikungunya: síntomas y recomendaciones sobre la enfermedad

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición

Comentarios