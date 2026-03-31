Secuestran 30.000 atados de cigarrillos y cubiertas en un operativo sobre la Ruta 9 en Tucumán

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron 30.000 atados de cigarrillos de origen extranjero y cubiertas sin aval aduanero durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del acceso a la localidad de Choromoro, en Tucumán. La mercadería decomisada tiene un valor estimado de 19 millones de pesos, mientras que los involucrados quedaron supeditados a la causa.