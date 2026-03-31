Secuestran 30.000 atados de cigarrillos y cubiertas en un operativo sobre la Ruta 9 en Tucumán

Resumen de nota
- Gendarmería Nacional incautó 30.000 atados de cigarrillos y neumáticos en Ruta 9, Tucumán, tras detectar una infracción al Código Aduanero en un operativo de control vial.
- El Escuadrón 55 interceptó una camioneta y una trafic en caminos secundarios de Choromoro. El Juzgado Federal N° 2 ordenó el decomiso de la carga valuada en 19 millones de pesos.
- La acción judicial busca desarticular redes de comercio ilegal en el NOA. Se espera que los imputados enfrenten cargos por contrabando bajo la Ley 22.415 del Código Aduanero.
Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron 30.000 atados de cigarrillos de origen extranjero y cubiertas sin aval aduanero durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del acceso a la localidad de Choromoro, en Tucumán. La mercadería decomisada tiene un valor estimado de 19 millones de pesos, mientras que los involucrados quedaron supeditados a la causa.
El procedimiento fue llevado a cabo por una patrulla del Escuadrón 55 “Tucumán”, que interceptó una camioneta y una trafic que circulaban en conjunto por caminos secundarios. Durante el control físico y documentológico, los gendarmes detectaron a simple vista cajas con cigarrillos y cubiertas en el interior de ambos vehículos.
Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que ordenó el secuestro de la totalidad de la carga, al constatarse que era transportada sin la documentación correspondiente. La causa se encuadra en una infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.