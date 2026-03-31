Con una inversión de $200 millones, planean reabrir San Francisco el 9 de julio
Es una de las etapas más esperadas del plan de recuperación del Monumento Histórico Nacional. La Municipalidad capitalina asumió el costo de la obra, que demandará tres meses de trabajo. El templo presenta numerosas grietas y fisuras.
SERIOS PROBLEMAS EN LOS MUROS. En el interior del templo.
Resumen de nota
- La Municipalidad capitalina invertirá $200 millones para reabrir el templo de San Francisco el 9 de julio, tras detectar graves grietas estructurales en el Monumento Histórico.
- La obra demandará tres meses de trabajos para reparar daños críticos en los muros. La gestión local asumió el costo total para acelerar la recuperación del emblemático edificio.
- Esta restauración es un hito clave en la preservación del patrimonio nacional. Se espera que su reapertura fortalezca el circuito turístico e histórico de San Miguel de Tucumán.
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