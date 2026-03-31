"Negociaremos con bombas": EEUU mantiene diálogo con Irán mientras intensifica la ofensiva militar

Resumen de nota
- Pete Hegseth (EE.UU.) confirmó hoy negociaciones con Irán bajo presión militar extrema para asegurar el estrecho de Ormuz y frenar el plan nuclear de Teherán en Medio Oriente.
- Bajo la 'Operación Furia Épica', Washington no descarta una invasión terrestre. Hegseth sostiene que la capacidad iraní decae ante ataques que redujeron sus lanzamientos recientes.
- Se esperan días decisivos para un posible acuerdo. El endurecimiento estratégico de Trump busca obligar a Irán a ceder, mientras se exige un mayor compromiso militar a sus aliados.
El secretario de Defensa de Estados Unidos (EEUU), Pete Hegseth, aseguró que el gobierno de Donald Trump negociaciones con Irán en paralelo a una intensificación de los ataques militares, en un escenario donde no se descarta una intervención terrestre y la guerra en Medio Oriente entra en una etapa clave.
Durante un briefing, Hegseth confirmó que el diálogo con Teherán sigue activo, aunque condicionado por la presión bélica. “Las conversaciones son absolutamente reales. Están en curso, están activas y, creo, están ganando impulso”, afirmó.
Al mismo tiempo, dejó en claro el enfoque de Washington: priorizar un acuerdo siempre que Irán abandone sus ambiciones y garantice la apertura del estrecho de Ormuz, aunque advirtió que las negociaciones continuarán bajo presión militar. “No queremos emprender acciones militares más allá de lo estrictamente necesario. Sin embargo, mientras tanto, negociaremos con bombas”, expresó, según consignó el diario "Ámbito".
Consultado sobre una eventual invasión terrestre, el funcionario evitó descartarla y respaldó la posibilidad de desplegar tropas en el terreno, al tiempo que llamó a la base política de Donald Trump a confiar en su liderazgo.
En ese marco, sostuvo que no ve motivos para dudar de la capacidad del exmandatario para llevar adelante una operación de ese tipo, en caso de que sea necesario.
Además, señaló que Estados Unidos dispone de distintas alternativas frente al respaldo que Rusia y China brindan a Irán, aunque aclaró que podrían no ser necesarias.
En otro tramo, Hegseth cuestionó el rol de los aliados internacionales y reclamó una mayor implicación en el conflicto. Incluso mencionó a la Royal Navy al plantear la necesidad de una participación más activa.
En paralelo, destacó un incremento en la circulación de buques por el estrecho de Ormuz, que atribuyó a la estrategia impulsada por Trump.
Tras visitar a tropas estadounidenses en la región, el secretario de Defensa afirmó que la moral es elevada y que existe voluntad de completar la misión. Incluso señaló que los militares solicitaron armamento más potente para intensificar los ataques.
Asimismo, sostuvo que el poder militar estadounidense se fortalece mientras que el de Irán muestra signos de retroceso. “Tenemos cada vez más opciones, mientras ellos tienen cada vez menos. En apenas un mes, en un solo mes, hemos dictado las condiciones”, afirmó en referencia a la “Operación Furia Épica”.
Según datos del Comando Central de Estados Unidos, la ofensiva reciente está afectando la estructura militar iraní, con caída en la moral, deserciones y falta de personal clave.
Hegseth también remarcó que en las últimas 24 horas Irán registró el nivel más bajo de lanzamiento de misiles y drones desde el inicio del conflicto, lo que interpretó como una señal de debilitamiento.
“Si Irán es inteligente, hará un acuerdo”, advirtió, y concluyó: “Los próximos días serán decisivos”.