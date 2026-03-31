"Estarán en el Mundial": Infantino presenció el amistoso de Irán y fue optimista
El presidente de la FIFA se hizo presente en Turquía para disipar los rumores sobre el retiro de la selección persa de la Copa del Mundo. "He hablado con los jugadores y el entrenador, todo va bien", aseguró el mandatario, quien se mostró entusiasmado por el nivel futbolístico de un equipo que hoy goleó a Costa Rica.
Resumen de nota
- Gianni Infantino confirmó en Turquía que Irán jugará el Mundial 2026 en EE.UU., garantizando su seguridad pese a las tensiones geopolíticas para disipar rumores de su retiro.
- Tras el 5-0 ante Costa Rica, Infantino rechazó el pedido de mudar sedes a México. Ratificó a Los Ángeles y Seattle, prometiendo custodia total para la delegación en Arizona.
- Esta postura busca que el fútbol funcione como puente de unidad ante conflictos diplomáticos, asegurando la integridad del torneo frente a las presiones políticas internacionales.
La presencia de Gianni Infantino en una de las canchas Mardan Sports Complex en Turquía fue un mensaje geopolítico de peso. En medio de la incertidumbre sobre cómo se gestionará la participación de Irán en suelo estadounidense debido al conflicto bélico en Medio Oriente, el titular de la FIFA bajó línea de forma contundente. Tras reunirse con el seleccionador Amir Ghalenoei y las máximas autoridades de la federación iraní, Infantino transmitió una atmósfera de absoluta tranquilidad y optimismo, remarcando que el Mundial 2026 debe funcionar como un puente de unidad por encima de las tensiones diplomáticas.
Un respaldo clave frente al reclamo de las sedes
Uno de los puntos de mayor fricción en las últimas semanas ha sido el pedido formal de Irán para trasladar sus partidos de la fase de grupos de Estados Unidos a México. Sin embargo, Infantino aprovechó su estadía en Turquía para dejar en claro la postura oficial del organismo: el sorteo es inamovible. "Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse", sentenció el dirigente, confirmando que Los Ángeles y Seattle serán las sedes definitivas para los choques ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sin embargo, su discurso estuvo cargado de elogios hacia el plantel, al que calificó como "un equipo muy, muy fuerte", y anticipó el apoyo institucional para que la delegación cuente con todas las garantías de seguridad en su búnker de Tucson, Arizona.
Goleada histórica bajo la mirada del mandamás
Lo que se vio en el campo de juego no hizo más que darle la razón al optimismo de Infantino. Irán fue un vendaval que desnudó todas las falencias de la Costa Rica de Fernando "Bocha" Batista. Con un doblete de Mehdi Taremi y las apariciones goleadoras de Gholizadeh, Mohebbi y Ghayedi, el 5-0 final reflejó una superioridad total. El partido, que debió jugarse bajo estrictas medidas de seguridad y fue trasladado de estadio a último minuto por recomendación de las autoridades, terminó siendo una exhibición de poderío ofensivo que dejó a Infantino con una sonrisa de satisfacción.
El factor humano y el mensaje de unión
Más allá de los goles, la reunión previa entre Infantino y los referentes del equipo, como el vicepresidente Mehdi Mohammed Nabi, sirvió para reafirmar que la FIFA invertirá los esfuerzos necesarios para que el deporte no quede rehén de la política. El dirigente suizo destacó que representar a un país en estas circunstancias implica una responsabilidad enorme y que el organismo rector trabajará codo a codo con Irán para asegurar condiciones óptimas. Con este visto bueno presidencial, la selección asiática cierra su gira por Turquía no solo con una goleada que asusta a sus rivales de grupo, sino con la certeza política de que su lugar en la Copa del Mundo 2026 está garantizado, al menos desde el lado de la casa madre del fútbol mundial.