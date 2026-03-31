"Estarán en el Mundial": Infantino presenció el amistoso de Irán y fue optimista

Uno de los puntos de mayor fricción en las últimas semanas ha sido el pedido formal de Irán para trasladar sus partidos de la fase de grupos de Estados Unidos a México. Sin embargo, Infantino aprovechó su estadía en Turquía para dejar en claro la postura oficial del organismo: el sorteo es inamovible. "Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse", sentenció el dirigente, confirmando que Los Ángeles y Seattle serán las sedes definitivas para los choques ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sin embargo, su discurso estuvo cargado de elogios hacia el plantel, al que calificó como "un equipo muy, muy fuerte", y anticipó el apoyo institucional para que la delegación cuente con todas las garantías de seguridad en su búnker de Tucson, Arizona.