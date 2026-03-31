Cuatro meses de prisión efectiva para un joven que intentó robar una moto y fue reducido por vecinos

Resumen de nota
- Un joven de 20 años fue condenado este martes a cuatro meses de prisión efectiva por intentar robar una moto en una vivienda de la capital tucumana el pasado 16 de marzo.
- Mario Rodríguez fue reducido por el dueño de casa y un vecino al intentar llevarse una Motomel Blitz 110. La fiscalía imputó hurto simple en grado de tentativa tras su detención.
- El caso se resolvió mediante un juicio abreviado donde el acusado admitió su culpa. El fallo destaca la celeridad judicial y el impacto de la colaboración vecinal en la seguridad.
Un joven de 20 años fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva tras intentar sustraer una motocicleta del interior de una vivienda en la capital tucumana. El hecho había ocurrido el pasado 16 de marzo y fue resuelto este martes 31 mediante un juicio abreviado.
El acusado, identificado como Mario David Rodríguez, fue detenido en el lugar luego de ser reducido por el propietario del inmueble y un vecino, quienes lograron retenerlo hasta la llegada de la policía.
De acuerdo con la investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, a cargo de la fiscal Alejandra Navarro, el episodio se registró alrededor de las 18:10 en una vivienda ubicada sobre avenida Sáenz Peña al 200. Según la teoría del caso, el joven ingresó al domicilio con intenciones de apoderarse de bienes ajenos y, una vez en el interior, intentó llevarse una motocicleta Motomel Blitz 110. Sin embargo, no logró concretar el robo al ser sorprendido por la víctima.
Durante la audiencia multipropósito, el auxiliar de fiscal Pablo D’Andrea imputó a Rodríguez por el delito de hurto simple en grado de tentativa, en calidad de autor. En esa instancia también se expusieron las evidencias reunidas y se dispuso su prisión preventiva por 14 días mientras avanzaba la investigación.
Finalmente, en el marco del acuerdo de juicio abreviado, el imputado reconoció su responsabilidad en el hecho. La jueza interviniente homologó el convenio presentado por las partes y dictó la condena a cuatro meses de prisión efectiva, dando por finalizado el proceso.