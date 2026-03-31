Cuatro meses de prisión efectiva para un joven que intentó robar una moto y fue reducido por vecinos

De acuerdo con la investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, a cargo de la fiscal Alejandra Navarro, el episodio se registró alrededor de las 18:10 en una vivienda ubicada sobre avenida Sáenz Peña al 200. Según la teoría del caso, el joven ingresó al domicilio con intenciones de apoderarse de bienes ajenos y, una vez en el interior, intentó llevarse una motocicleta Motomel Blitz 110. Sin embargo, no logró concretar el robo al ser sorprendido por la víctima.