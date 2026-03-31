Ampliaron la denuncia contra Adorni: las compras inmobiliarias, bajo sospecha

El movimiento se da en paralelo a otra línea de investigación que ya estaba en marcha y que también apunta a reconstruir el circuito de posibles inconsistencias. En ese frente, la Justicia analiza un pedido para relevar todos los viajes realizados por Adorni durante 2023 y cruzar esa información con datos migratorios, consignó el diario "Ámbito".