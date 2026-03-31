Ampliaron la denuncia contra Adorni: las compras inmobiliarias, bajo sospecha

La denuncia judicial contra el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, sumó este martes un nuevo paso con la ampliación presentada por el diputado Esteban Paulón, quien solicitó que sea citada a declarar como testigo la escribana que intervino en operaciones inmobiliarias bajo sospecha.
El foco de la causa está puesto en la compra de propiedades en Caballito y en Indio Cuá, movimientos que, según los denunciantes, presentan inconsistencias que requieren ser esclarecidas. “Las operaciones, más que sospechosas, deben ser clarificadas”, sostuvo Paulón al dar a conocer la ampliación, en una señal de que la estrategia judicial apunta ahora a profundizar sobre la trazabilidad de esas transacciones.
En el expediente consideran que el testimonio de la escribana podría aportar precisión sobre los montos, las condiciones de compra y la identidad de los intervinientes, elementos clave para determinar si hubo irregularidades en la adquisición de los inmuebles.
El movimiento se da en paralelo a otra línea de investigación que ya estaba en marcha y que también apunta a reconstruir el circuito de posibles inconsistencias. En ese frente, la Justicia analiza un pedido para relevar todos los viajes realizados por Adorni durante 2023 y cruzar esa información con datos migratorios, consignó el diario "Ámbito".
Esa medida busca establecer si existe correspondencia entre los desplazamientos del funcionario, su situación patrimonial y las operaciones cuestionadas, con el objetivo de detectar posibles movimientos financieros o logísticos no justificados.
La causa, centrada en una presunta malversación, comienza así a sumar volumen probatorio y a diversificar sus líneas de análisis. Ya no se limita únicamente a las propiedades, sino que incorpora viajes, registros oficiales y documentación notarial.
En el ámbito judicial señalan que este tipo de cruces de información suele ser determinante en investigaciones de este tipo, donde la clave radica en identificar diferencias entre lo declarado y lo efectivamente realizado. La incorporación de nuevos testigos y medidas apunta, justamente, a cerrar esas brechas.
El préstamo en Caballito
En paralelo, se conocieron detalles sobre una de las operaciones inmobiliarias del funcionario libertario. Según registros oficiales, Adorni adquirió un departamento en Caballito por U$S230.000, financiado en gran parte mediante un préstamo otorgado por las propias vendedoras, dos jubiladas que figuran como acreedoras del 87% del monto total.
La propiedad, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes habrían aportado en partes iguales un crédito hipotecario de U$S200.000 que permitió concretar la compra. El inmueble había sido previamente propiedad del exfutbolista Hugo Alberto Morales, y esta operación forma parte de los movimientos bajo análisis judicial.
En otro plano, Adorni recibió en Casa Rosada al titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en un encuentro que volvió a ubicar al sector agropecuario en la agenda oficial.
La reunión se dio en un contexto marcado por la presión judicial y tensiones políticas internas, mientras el jefe de Gabinete busca recuperar protagonismo mediante una serie de encuentros con distintos sectores productivos.