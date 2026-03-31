Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó el 18 de noviembre de 2025 la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por un monto de U$S 230.000. La operación quedó asentada en la escritura de compraventa y registrada en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según un informe de dominio obtenido mediante un trámite regular.
La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía a dos mujeres que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Con anterioridad, el inmueble había sido propiedad del ex futbolista Hugo Alberto Morales. Las vendedoras, Beatriz Viegas, jubilada de 72 años domiciliada en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, no solo figuraron como titulares del bien sino también como acreedoras del crédito hipotecario utilizado para concretar la compra.
De acuerdo con la información registral, ambas aportaron en partes iguales un préstamo total de U$S 200.000, es decir, cerca del 90% del valor de la operación. La estructura financiera quedó consignada en el informe de dominio, donde se detalla que el crédito permitió completar la adquisición, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.
En paralelo, en noviembre de 2025 el funcionario también adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, la cual figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Sin embargo, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no había informado la venta de su anterior inmueble ubicado en Parque Chacabuco.
En ese contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario. El requerimiento incluye pedidos de informes a registros de la propiedad, de vehículos y de movimientos financieros, con el objetivo de identificar activos no declarados tanto de Adorni como de su esposa.
Según fuentes judiciales, la fiscalía fundamentó el pedido en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del jefe de Gabinete. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien sostuvo que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal.
La legisladora señaló inconsistencias entre la declaración jurada inicial y la anual, en particular la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por más de $16.000.000, además de la incorporación de U$S 24.500 en efectivo cuya procedencia habría sido atribuida a préstamos familiares.
En relación puntual con la operación en Caballito, el informe de dominio confirma que la compra se concretó mediante el crédito hipotecario otorgado por las propias vendedoras, quienes quedaron registradas como acreedoras del total del préstamo.
Los investigadores buscan determinar ahora la titularidad y el origen de los fondos involucrados, así como eventuales vínculos entre las partes. También se analiza la situación de la propiedad en el country: según reportes internos, las expensas del lote 380 comenzaron a figurar a nombre de Angeletti, lo que podría indicar un vínculo dominial o posesorio no declarado.
De la revisión de las declaraciones juradas surge que Adorni consignó únicamente el 50% de un departamento en Capital Federal de 115 metros cuadrados y el 100% de una unidad en La Plata de 105 metros cuadrados. No figuran propiedades en Exaltación de la Cruz ni en countries a su nombre.
La fiscalía remarcó la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” del funcionario y su entorno directo, consignó Infobae. Por el momento, el juez Lijo no resolvió sobre las medidas solicitadas. Se espera que en las próximas semanas se incorporen elementos clave para determinar si existieron omisiones en las declaraciones patrimoniales o si el origen de los fondos utilizados en las operaciones puede ser debidamente justificado.