Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó el 18 de noviembre de 2025 la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por un monto de U$S 230.000. La operación quedó asentada en la escritura de compraventa y registrada en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según un informe de dominio obtenido mediante un trámite regular.