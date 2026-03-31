Flores: rescataron 11 gatos heridos y hacinados en un criadero ilegal

Resumen de nota
- La Justicia desbarató hoy un criadero ilegal de gatos persas en Flores, rescatando a 11 felinos hacinados y heridos tras denuncias de vecinos por maltrato y falta de higiene.
- El operativo incluyó al Ministerio Público Fiscal y la Policía tras hallar animales con lesiones y suciedad. Este tipo de cría clandestina busca lucrar con razas de alto valor.
- Los felinos fueron derivados a una ONG para su recuperación. Se iniciaron acciones legales por crueldad animal, reforzando el control sobre el mercado ilegal de mascotas.
El sistema de crianza y venta de mascotas de raza representa una problemática para la población animal. En Flores, el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires desbarató un criadero ilegal de gatos persas que se encontraban en pésimo estado de salud. En total, se rescataron 11 gatos que estaban hacinados y fueron trasladados a una organización animalista.
La Unidad Especializada en Materia Ambiental de Buenos Aires realizó un allanamiento en Flores, un barrio a aproximadamente nueve kilómetros del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El procedimiento terminó en el secuestro y rescate de 11 felinos, según se detalló en un comunicado oficial del MPF. La investigación inició gracias a un llamado telefónico que denunciaba el estado de abandono del lugar.
Allanamiento y rescate de 11 gatos persas
Los gatos se encontraban con un delicado estado de salud con patologías como conjuntivitis, lesiones corneales, lesiones dérmicas y uñas encarnadas, además de apelmazamiento de pelos. El entorno estaba descuidado y sucio con excrementos por todo el departamento, lo que generaba un fuerte olor. Además, no tenían agua limpia ni documentación respaldatoria de sanidad.
El llamado de alerta denunció el funcionamiento de un criadero clandestino de gatos en un departamento en Flores. La situación, según trascendió, generaba olores nauseabundos, producidos por la acumulación de animales y la falta de higiene de los mismos. El fiscal Blas Matías Michienzi ordenó proceder al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) para examinar el lugar.
Una vez obtenidas las pruebas, el fiscal solicitó un allanamiento y la autorización fue otorgada por Paula Núñez Gelvez, titular del Juzgado 21 de la Ciudad. En el procedimiento intervinieron, además del CIJ, la División de Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental y médicos veterinarios.
Los animales fueron trasladados a una ONG para ser evaluados, curados y para tener un seguimiento de la estabilización de su salud. Los veterinarios insertaron chips para garantizar la continuidad del seguimiento. El fiscal dispuso labrar actas por maltrato animal y actos de crueldad.
Mercado de animales: venta y legislación sobre gatos
Aunque en Argentina no está prohibida la venta de gatos, la actividad sí está regulada por normativas que en algunas ciudades prohíben su exhibición en vidrieras o la restringen a criaderos. Es el caso de la provincia de Buenos Aires, que establece normas de tenencia. Todos los animales comercializados en veterinarias deben tener su microchip y estar inscriptos en el Registro Municipal de Mascotas.
Los gatos persas suelen ser considerados exóticos en Argentina, por lo que su precio se encarece ante una demanda elevada. En Mercado Libre, los ejemplares de cachorros se venden desde los $500.000, pero en general su precio promedio supera los $800.000. El sitio de alimento para gatos Purina indica que un gato puede tener entre cuatro y seis crías por embarazo, lo que puede representar un ingreso de entre $2.000.000 y $4.800.000 millones por tanda de gata preñada.