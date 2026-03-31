Flores: rescataron 11 gatos heridos y hacinados en un criadero ilegal

Los gatos persas suelen ser considerados exóticos en Argentina, por lo que su precio se encarece ante una demanda elevada. En Mercado Libre, los ejemplares de cachorros se venden desde los $500.000, pero en general su precio promedio supera los $800.000. El sitio de alimento para gatos Purina indica que un gato puede tener entre cuatro y seis crías por embarazo, lo que puede representar un ingreso de entre $2.000.000 y $4.800.000 millones por tanda de gata preñada.