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Con entradas agotadas y miles de hinchas viajando, Bolivia va por el último paso para llegar al Mundial

La "Verde" enfrentará esta medianoche a Irak. Con vuelos chárter partiendo hacia México y pantallas gigantes en La Paz y las principales ciudades, el vecino país está paralizado y quiere celebrar la clasificación tras 32 años.

CONFIANZA. El triunfo ante Surinam elevó el ánimo de la selección boliviana de cara al último paso hacia la Copa del Mundo. CONFIANZA. El triunfo ante Surinam elevó el ánimo de la selección boliviana de cara al último paso hacia la Copa del Mundo.
Hace 1 Hs

Bolivia se encuentra ante el umbral de una hazaña que ha perseguido durante más de tres décadas. Este martes, cuando el reloj marque la medianoche en Argentina, el seleccionado dirigido por Óscar Villegas saltará al césped de Monterrey para disputar la final del repechaje frente a Irak. El premio es el tesoro más preciado: el último boleto disponible para el Mundial 2026 y el fin de una sequía de 32 años de frustraciones.

Desde aquel lejano 1994 en Estados Unidos, el fútbol boliviano no ha vuelto a saborear la gloria de una cita máxima. Sin embargo, hoy el clima es distinto. La "Verde" llega a esta instancia con la confianza por las nubes tras la remontada ante Surinam, un triunfo que no solo le dio el pase a la final, sino que terminó de consolidar a una generación de jóvenes que promedia los 23 años y que no carga con las mochilas del pasado.

La expectativa ha desbordado cualquier previsión logística. En las últimas horas, el país vecino se ha paralizado por completo. Se organizaron vuelos especiales y chárters desde Santa Cruz de la Sierra y La Paz que aterrizaron en Monterrey repletos de hinchas que agotaron las localidades destinadas a la parcialidad neutral en tiempo récord. El estadio lucirá un marco imponente, con miles de bolivianos que viajaron miles de kilómetros para no dejar solo al equipo en su hora más importante.

"Queremos que la calle se inunde de verde. Es un momento de unión nacional que trasciende cualquier diferencia social o política", expresó el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien encabezó la instalación de pantallas gigantes en puntos estratégicos de la capital y otras ciudades para que miles de personas sigan el encuentro en vivo.

Miguel Terceros y la esperanza de gol

En lo estrictamente futbolístico, todas las fichas están puestas en Miguel Terceros. El atacante del Santos de Brasil es la gran figura del certamen y llega con una estadística demoledora: ocho goles en sus últimos doce partidos con la selección. Su capacidad para desequilibrar en el mano a mano será la llave para abrir a una defensa iraquí que suele ser muy cerrada. A pesar de los sustos por la lesión del lateral Diego Medina durante la práctica, el cuerpo médico es optimista y se espera que pueda ser de la partida, manteniendo la base que viene de ganar en la semifinal.

Del otro lado, Irak también persigue una reivindicación histórica tras 40 años sin asistir a una Copa del Mundo. Dirigidos por el experimentado australiano Graham Arnold, los "Leones de Mesopotamia" apuestan a un juego físico y ordenado, con Zidane Iqbal como el cerebro del mediocampo. Bolivia sabe que no puede cometer errores defensivos ante un rival que no perdona y que tiene en el delantero Aymen Hussein a una amenaza constante en el juego aéreo. El ganador de este cruce se adjudicará la última plaza para la Copa del Mundo, donde lo esperan Francia, Noruega y Senegal en el exigente Grupo I.

Probables formaciones:

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Horario: 00:00 del miércoles (Argentina) / 21:00 del martes (México).

Estadio: BBVA, Monterrey (México).

TV: DSports.

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