"Hablo más con Gattuso que con mi madre": la intimidad del plan de Italia para evitar otro fracaso mundialista
En la previa del cruce trascendental ante Irlanda del Norte, Riccardo Calafiori reveló los detalles de la operación retorno que encabeza Gennaro Gattuso. Entre cenas en Londres y charlas terapéuticas, el defensor del Arsenal dejó en claro que la "Azzurra" no solo se prepara en lo táctico, sino que busca recuperar la mística grupal para no volver a mirar el Mundial por televisión.
Italia se encuentra en una encrucijada histórica y la tensión se respira en cada rincón del Calcio. Tras ausentarse de las últimas dos citas máximas, el camino hacia el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se ha vuelto una obsesión que no admite margen de error. En este escenario de todo o nada, Riccardo Calafiori emergió como una de las voces más fuertes del plantel para destacar el trabajo psicológico que está realizando Gennaro Gattuso. El defensor, que brilla en el Arsenal de la Premier League, confesó que el vínculo con el entrenador alcanzó niveles de intensidad inesperados, asegurando con humor que habla más con él que con su propia madre en estos últimos meses, un reflejo del seguimiento obsesivo que el DT hace de sus referentes.
El defensor recordó con especial afecto una cena privada en Londres, donde Gattuso —en medio de una gira europea para ver a sus jugadores— se reunió con él para definir los lineamientos de la lista más importante de los últimos años. En esa mesa no solo se discutió de fútbol, sino que la presencia de leyendas como Gianluigi Buffon y Leonardo Bonucci sirvió para transmitir anécdotas y fortalecer el espíritu de un grupo que Calafiori define como unido por una necesidad de revancha. Para el zurdo, que ya suma 12 partidos con la selección mayor, este tiempo compartido fuera de las canchas es tan vital como el entrenamiento físico, entendiendo que en este tipo de repechajes el factor anímico suele ser el que inclina la balanza hacia la gloria o el abismo.
El respaldo a Bérgamo y la mirada fija en el objetivo
Uno de los puntos que mayor debate generó en Italia fue la decisión de Gattuso de mudar la localía a Bérgamo, dejando atrás el histórico San Siro de Milán. Calafiori no esquivó la polémica y respaldó plenamente la apuesta del entrenador, recordando con optimismo un antiguo enfrentamiento ante Estonia en ese mismo estadio donde el clima fue determinante. Según el zaguero, la atmósfera de este jueves será incluso mejor y funcionará como una mano extra para un equipo que llega con la etiqueta de favorito, pero también con una mochila de presión inevitable que el país entero les hace sentir.
Lejos de dejarse abrumar por el morbo de una posible tercera ausencia consecutiva, Calafiori prefiere vivir este proceso con una alegría casi desafiante. Ante las preguntas sobre la presión de ser favoritos, el defensor fue tajante: "¿Para qué complicarnos la vida en un partido que ya es complicado? La presión está ahí, es inevitable". Para el exzaguero del Bologna, no tiene sentido analizar los riesgos cuando el premio mayor está tan cerca, por lo que elige enfocarse en el costado positivo de la experiencia: "Casi me alegra jugar este partido, sabemos que puede salir mal, pero intentaremos vivirlo bien porque al final de esta semana podemos estar muy, muy contentos. No pienso en otra cosa que en jugar el Mundial". El desafío comenzará este jueves a las 16:45 ante Irlanda del Norte en lo que será una semifinal a partido único; de salir victoriosos, los italianos deberán jugar la final definitiva contra el ganador de Gales y Bosnia Herzegovina, en una ruta que tendrá como premio devolver a una potencia a su lugar de origen.