"Hablo más con Gattuso que con mi madre": la intimidad del plan de Italia para evitar otro fracaso mundialista

Lejos de dejarse abrumar por el morbo de una posible tercera ausencia consecutiva, Calafiori prefiere vivir este proceso con una alegría casi desafiante. Ante las preguntas sobre la presión de ser favoritos, el defensor fue tajante: "¿Para qué complicarnos la vida en un partido que ya es complicado? La presión está ahí, es inevitable". Para el exzaguero del Bologna, no tiene sentido analizar los riesgos cuando el premio mayor está tan cerca, por lo que elige enfocarse en el costado positivo de la experiencia: "Casi me alegra jugar este partido, sabemos que puede salir mal, pero intentaremos vivirlo bien porque al final de esta semana podemos estar muy, muy contentos. No pienso en otra cosa que en jugar el Mundial". El desafío comenzará este jueves a las 16:45 ante Irlanda del Norte en lo que será una semifinal a partido único; de salir victoriosos, los italianos deberán jugar la final definitiva contra el ganador de Gales y Bosnia Herzegovina, en una ruta que tendrá como premio devolver a una potencia a su lugar de origen.