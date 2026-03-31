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Quién es Nicolò Tresoldi, el delantero europeo que podría jugar para la selección argentina

Nació en Italia, se crió en Alemania, tiene madre argentina y ya despertó interés para una futura convocatoria.

Quién es Nicolò Tresoldi, el delantero europeo que podría jugar para la selección argentina
Hace 1 Hs

Mientras la selección argentina empieza a perfilar sus últimos movimientos antes del Mundial 2026, en la AFA también miran más allá de la lista inmediata y siguen de cerca a futbolistas con vínculos familiares con el país. En ese radar apareció el nombre de Nicolò Tresoldi, un delantero joven con presente en Europa que podría transformarse en una opción a futuro para el equipo de Lionel Scaloni.

El atacante, actualmente en el Brujas de Bélgica, reúne una particularidad que lo vuelve elegible para tres seleccionados distintos. Nació en Italia, se formó en Alemania y tiene madre argentina, una combinación que le abre la puerta para representar a cualquiera de esos países. Por eso, su situación empezó a despertar interés y ya habría habido contactos desde la AFA para avanzar con los trámites.

Tresoldi tiene 21 años y hoy disputa el Europeo Sub-21 con Alemania, aunque su decisión definitiva a nivel mayor todavía podría cambiar. De optar por la “Albiceleste”, se sumaría a una camada de futbolistas nacidos en el exterior pero con raíces argentinas, como ya ocurrió con casos recientes como los de Alejandro Garnacho y Nicolás Paz.

Su carrera muestra un crecimiento sostenido. Después de formarse y debutar en Hannover 96, donde acumuló 80 partidos, 14 goles y seis asistencias, dio el salto al Brujas en julio de 2025 a cambio de una cifra cercana a los ocho millones de euros. En el club belga ya logró hacerse notar, incluso con goles en la Champions League, donde enfrentó a rivales de primer nivel y dejó señales de su potencial.

Una apuesta joven que la AFA sigue de cerca

El interés por Tresoldi encaja con una política que busca ampliar el universo de jugadores con posibilidad de vestir la camiseta argentina. En Bélgica suma 48 partidos, 17 goles y cinco asistencias, números que explican por qué empezó a llamar la atención. Todavía no hay una resolución tomada, pero su nombre ya se instaló como uno de los proyectos que podrían entrar en escena en el futuro cercano del seleccionado.

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