Quién es Nicolò Tresoldi, el delantero europeo que podría jugar para la selección argentina

El atacante, actualmente en el Brujas de Bélgica, reúne una particularidad que lo vuelve elegible para tres seleccionados distintos. Nació en Italia, se formó en Alemania y tiene madre argentina, una combinación que le abre la puerta para representar a cualquiera de esos países. Por eso, su situación empezó a despertar interés y ya habría habido contactos desde la AFA para avanzar con los trámites.