La AFA anunció un cambio de último momento para el amistoso de la selección argentina con Zambia

La despedida tendrá fútbol, música y clima de show

La jornada, además, volverá a tener un fuerte costado artístico alrededor del partido. Después del espectáculo que encabezaron Damas Gratis y Mala Fama en la presentación anterior, para esta ocasión fueron anunciados Rodrigo Tapari, Los Totora, Tiago PZK, Yami Safdie y Fran de Cruzando el Charco, junto con otras sorpresas. Así, la “Scaloneta” cerrará su paso por la Argentina con una noche pensada como evento completo antes de enfocarse de lleno en la Copa del Mundo.