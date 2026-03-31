La AFA anunció un cambio de último momento para el amistoso de la selección argentina con Zambia

Un cambio de último momento alteró la hoja de ruta de la selección argentina en la previa de su despedida en el país antes del Mundial. Cuando todo indicaba que el amistoso de este martes frente a Zambia iba a comenzar a las 20.15 en La Bombonera, la AFA informó que el partido finalmente arrancará a las 20.30.
La modificación fue comunicada a pocas horas del encuentro a través de los canales oficiales de la entidad. Aunque no se explicaron las razones de manera formal, una de las hipótesis más firmes es que el corrimiento de 15 minutos buscó darle un margen extra al público para llegar al estadio en un día de semana.
La novedad se conoció después de la victoria 2-1 sobre Mauritania, un ensayo que dejó sensaciones mezcladas pese al resultado. Ahora, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará una nueva prueba en la cancha de Boca, con la intención de dejar una imagen más sólida en su última función ante el público argentino.
Más allá del ajuste en el cronograma, todavía quedaban localidades disponibles para ver a Lionel Messi y compañía. Los valores se mantuvieron en línea con el amistoso anterior: las populares partieron desde los $90.000, mientras que las ubicaciones preferenciales llegaron hasta los $490.000, con distintas alternativas intermedias.
La despedida tendrá fútbol, música y clima de show
La jornada, además, volverá a tener un fuerte costado artístico alrededor del partido. Después del espectáculo que encabezaron Damas Gratis y Mala Fama en la presentación anterior, para esta ocasión fueron anunciados Rodrigo Tapari, Los Totora, Tiago PZK, Yami Safdie y Fran de Cruzando el Charco, junto con otras sorpresas. Así, la “Scaloneta” cerrará su paso por la Argentina con una noche pensada como evento completo antes de enfocarse de lleno en la Copa del Mundo.