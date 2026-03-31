Un oasis encajado en la piedra blanca: la laguna turquesa que debés visitar en Semana Santa

Para llegar a la Laguna Neyem se debe realizar un recorrido a pie por el escenario cordobés. El desafío es de dificultad media entre la piedra, el monte y la vegetación más árida del sector. De acuerdo con sus pobladores, el piletón tiene sus orígenes en la explotación minera de piedra dolomita entre el año 1940 hasta 2010, dejando al descubierto esas formaciones albinas que rodean la cuenca y acentúan el tono turquesa que deslumbra entre la palidez de la sierra.