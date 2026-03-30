Ataques en escuelas argentinas: los casos que marcaron al país y reabren el debate

Antecedentes que marcaron a la sociedad

Para comprender la dimensión del problema, es necesario mirar hacia atrás. Uno de los primeros casos documentados ocurrió en 1997, en la provincia de Buenos Aires. Un chico de 14 años utilizó el arma reglamentaria de su padre —integrante de una fuerza de seguridad— para matar a un compañero dentro del ámbito escolar. El hecho generó conmoción, pero también inauguró una discusión que con el tiempo se volvería recurrente: el almacenamiento y control de armas en hogares donde viven menores.