La curiosa manera en que sacaron al “Kun” Agüero tras lesionarse en el Senior de Independiente

La preocupación ahora pasa por los estudios

Más allá de la forma llamativa en la que dejó la cancha, la atención está puesta en conocer el alcance real de la lesión. Recién cuando estén los resultados de los exámenes se sabrá si el “Kun” deberá afrontar una recuperación larga o si se trató de un problema menor dentro de su participación en el Senior del “Rojo”.