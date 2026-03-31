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La curiosa manera en que sacaron al “Kun” Agüero tras lesionarse en el Senior de Independiente

El ex delantero no pudo salir por sus propios medios y necesitó la ayuda de jugadores de River y del "Rojo".

La curiosa manera en que sacaron al “Kun” Agüero tras lesionarse en el Senior de Independiente
Hace 2 Hs

Sergio “Kun” Agüero sufrió una lesión durante el partido entre Independiente y River por el torneo Senior y no pudo continuar en cancha. El ex delantero de la selección argentina acusó una molestia en el tobillo y debió abandonar el encuentro en una escena que rápidamente se volvió viral en las redes.

Luego de ser atendido dentro del campo, Agüero no logró retirarse por sus propios medios. Ante esa dificultad, futbolistas de ambos equipos se acercaron para ayudarlo y lo llevaron en brazos hasta un costado, en una imagen poco habitual que llamó la atención de quienes seguían el partido.

De acuerdo con la información difundida después del encuentro, el exjugador fue trasladado al Sanatorio Otamendi para someterse a los primeros estudios. Por estas horas, una de las preocupaciones pasa por la posibilidad de que la lesión esté relacionada con el tendón de Aquiles, aunque todavía no hubo una confirmación oficial sobre el diagnóstico.

Mientras se esperan precisiones médicas, la incertidumbre también pasa por el tiempo de recuperación. En principio, todo indica que Agüero podría quedar al margen de varios compromisos del campeonato Senior con Independiente, equipo del que forma parte desde fines de marzo del año pasado.

La preocupación ahora pasa por los estudios

Más allá de la forma llamativa en la que dejó la cancha, la atención está puesta en conocer el alcance real de la lesión. Recién cuando estén los resultados de los exámenes se sabrá si el “Kun” deberá afrontar una recuperación larga o si se trató de un problema menor dentro de su participación en el Senior del “Rojo”.

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