El eufórico mensaje de Colapinto tras confirmarse su exhibición en las calles de Buenos Aires

Un evento especial y un auto con historia

Como ocurre en este tipo de exhibiciones, el reglamento impide usar monoplazas actuales fuera del calendario oficial, por lo que Colapinto manejará un Lotus E20, modelo que compitió en la temporada 2012 y que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. La jornada además tendrá un valor simbólico para Buenos Aires, ya que será la primera vez desde 2011 que un auto de Fórmula 1 vuelva a mostrarse en acción en la ciudad, desde aquella presentación de Daniel Ricciardo con un Red Bull RB7, cuando llegaba como campeón de la “Máxima”.