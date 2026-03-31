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El eufórico mensaje de Colapinto tras confirmarse su exhibición en las calles de Buenos Aires

El piloto argentino celebró en sus redes la exhibición que realizará a fines de abril con un auto de Alpine por la Ciudad.

El eufórico mensaje de Colapinto tras confirmarse su exhibición en las calles de Buenos Aires
Hace 2 Hs

La confirmación de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires generó un fuerte entusiasmo entre los fanáticos de la Fórmula 1 y también en el propio piloto argentino. La actividad se realizará a fines de abril y le permitirá mostrarse arriba de un auto de Alpine en un recorrido por algunas de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad.

La chance de organizar este evento apareció después de la suspensión de las fechas de la Fórmula 1 en Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto en Medio Oriente, una situación que liberó parte de la agenda de Colapinto durante abril. Ese cambio abrió la puerta para que el argentino pueda presentarse ante el público local en una exhibición especial por las calles porteñas.

Una vez oficializada la noticia, el piloto usó sus redes sociales para expresar su alegría e invitar a la gente. En ese mensaje escribió “Nos vemos en casita, ¡vengan todos!”, dejando en claro su entusiasmo por volver a mostrarse en el país. La actividad central será el 26 de abril y tendrá una importante convocatoria por tratarse de una oportunidad poco habitual para verlo de cerca.

El eufórico mensaje de Colapinto tras confirmarse su exhibición en las calles de Buenos Aires

A lo largo de gran parte del circuito habrá acceso libre y gratuito, aunque también se ofrecerán sectores preferenciales para quienes busquen una experiencia más cercana. Entre esas opciones aparecerán tribunas, Fan Zone con simuladores y merchandising oficial, además del espacio de boxes, donde algunos asistentes podrán participar de los exclusivos Garage Tours y observar de cerca el trabajo del equipo Alpine.

Un evento especial y un auto con historia

Como ocurre en este tipo de exhibiciones, el reglamento impide usar monoplazas actuales fuera del calendario oficial, por lo que Colapinto manejará un Lotus E20, modelo que compitió en la temporada 2012 y que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. La jornada además tendrá un valor simbólico para Buenos Aires, ya que será la primera vez desde 2011 que un auto de Fórmula 1 vuelva a mostrarse en acción en la ciudad, desde aquella presentación de Daniel Ricciardo con un Red Bull RB7, cuando llegaba como campeón de la “Máxima”.

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