Así será el recorrido de Franco Colapinto en su exhibición con Alpine en Buenos Aires

Franco Colapinto será protagonista de una exhibición especial en Buenos Aires a bordo de un auto de Alpine. La actividad está prevista para el domingo 26 de abril y permitirá que los fanáticos argentinos puedan verlo de cerca en un evento que tendrá como escenario principal las calles de la Ciudad.
La propuesta girará alrededor de un circuito callejero de dos kilómetros que se montará en la zona de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento. Allí se desarrollarán dos “show runs” oficiales, pensados como el momento más fuerte de una jornada que buscará acercar la Fórmula 1 al público local.
Además del recorrido en pista, el evento incluirá distintos espacios para los asistentes. Habrá un sector gratuito de acceso abierto y también áreas especiales a la venta, como Fan Zone, Grandstands y Hospitality, con ubicaciones diferenciadas y mejores visuales del circuito. En la Fan Zone se sumarán activaciones, propuestas recreativas y sectores interactivos para el público.
En cuanto al vehículo que utilizará Colapinto, el recorrido será con un Lotus E20, un monoplaza que compitió en la temporada 2012 de la Fórmula 1 y que fue manejado por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. La elección responde a que el reglamento no permite utilizar autos actuales fuera de las competencias oficiales.
Una postal que Buenos Aires no veía desde hace años
La exhibición también tendrá un valor simbólico para el automovilismo argentino, ya que será la primera vez desde diciembre de 2011 que un auto de Fórmula 1 se mostrará en acción por las calles porteñas. En aquella oportunidad, el que se subió a un Red Bull RB7 fue Daniel Ricciardo, en una jornada que quedó marcada como la última gran demostración de este tipo en la Ciudad.