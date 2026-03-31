Así será el recorrido de Franco Colapinto en su exhibición con Alpine en Buenos Aires

Una postal que Buenos Aires no veía desde hace años

La exhibición también tendrá un valor simbólico para el automovilismo argentino, ya que será la primera vez desde diciembre de 2011 que un auto de Fórmula 1 se mostrará en acción por las calles porteñas. En aquella oportunidad, el que se subió a un Red Bull RB7 fue Daniel Ricciardo, en una jornada que quedó marcada como la última gran demostración de este tipo en la Ciudad.