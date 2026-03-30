Pasadizos y arcos de piedra: las Cuevas de Acsibi, la impactante “catedral natural” esculpida por el agua y el viento

Un desafío para aventureros en el corazón del Valle

Arribar a las Cuevas de Acsibi tiene más de aventura que de simple traslado. Para partir desde el pueblo de Seclantás, en el oeste de la provincia, primero es necesario emprender un viaje de dos horas por camino de ripio, por lo que la travesía 4x4 es inevitable. El trayecto por la Quebrada del Rincón ofrece espectáculos de cardones, apiñados en el sendero. Sin aviso, la ruta se acaba, pero el entusiasmo debe guardarse para luego, ya que aún tocan dos horas de caminata.