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Tan Biónica vuelve a Tucumán: qué se puede esperar del show de la gira El Regreso

El espectáculo combina un recorrido por los grandes hits con nuevas canciones, pasajes acústicos y momentos en los que Chano expone el costado más íntimo detrás de sus letras.

ÉPICO. Chano brindó un show de aproximadamente dos horas el fin de semana pasado en Vélez. ÉPICO. Chano brindó un show de aproximadamente dos horas el fin de semana pasado en Vélez.
Por Matías Auad Hace 2 Hs

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