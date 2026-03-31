CulturaMúsica Tan Biónica vuelve a Tucumán: qué se puede esperar del show de la gira El Regreso El espectáculo combina un recorrido por los grandes hits con nuevas canciones, pasajes acústicos y momentos en los que Chano expone el costado más íntimo detrás de sus letras. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL ÉPICO. Chano brindó un show de aproximadamente dos horas el fin de semana pasado en Vélez. Por Matías Auad Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresTan BiónicaSantiago "Chano" Charpentier Central Córdoba Tamaño texto Comentarios Lo más popular Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal